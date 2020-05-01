سعر اليورو يتراجع في مصر 80 قرشا منذ بداية كورونا

سجل سعر صرف اليورو اليوم الجمعة الموافق 1 مايو 2020، مقابل الجنيه ليسجل 17.06 جنيه للشراء و17.21 جنيه للبيع، وفق أخر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.





ليختتم سعر صرف الدولار أمام الجنيه الشهر الرابع من العام الجاري على تراجع، حيث فقد سعر صرف اليورو أمام الجنيه منذ مطلع العام الجاري 80 قرشًا، حسث سجل سعر صرف الدولار يوم 1 يناير 2020 نحو 17.87 جنيه للشراء و 18.01 جنيه للبيع.





واستطاع الجنيه المصري تقليص قيمته امام اليورو خلال فترة إنتشاء وباء كورونا في البلاد والعالم، ليعكس المجهود الاقتصادي المبذول في ذلك الشق حتى الان، وقوة ومتانة الاقتصاد المحلي رغم الأزمة المالية العالمية.





وخسر سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الـ120 يوم المنقضية من العام على مستوى البيع ذات القيمة، وهبط سعر بيع الدولار لأدنى من 18 جنيه خلال العام الجاري أيضا.





وبحسب موقع دولار لايف، اليوم الجمعة مطلع شهر مايو، فيقدم بنك مصر أعلى سعر لشراء اليورو بقيمة 17.56 جنيه، فيما يقدم البنك الأهلي المصري، أقل سعر لبيع الدولار 17.64 جنيه.