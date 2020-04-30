متحديا كورونا.. طلاب "Our vision" بتجارة القاهرة مستمرون في نشاطهم أونلاين

على الرغم من كل الظروف التي تمر بها البلاد في وقتنا الحالي، والتي وضعت الطلاب وحديثي التخرج في مأزق في البحث عن التدريبات والخبرات العملية المتاحة لهم للتواجد بقوة في سوق العمل، وإثبات الذات، إلا إن النشاط الطلابي Our vision التابع لكلية التجارة جامعة القاهرة ، له رأي آخر، ومشاركة إيجابية من خلال المحاضرات الإلكترونية التي يقدمونها في الفترة الحالية.









وومن جانبها قالت هاجر أشرف الطالبة بكلية التجارة ومسؤولة العلاقات العامة بالنشاط، إن النشاط الطلابي مستمر في تقديم تدريباتهم عن طريق محاضرة أسبوعية للطلاب بشكل منظم وفعال، موضحة أن ظروف الإجراءات الوقائية الحالية جعلهم يتوقفون.





وأضافت هاجر، ل"صدى البلد"، أن رغم ظروف إنتشار فيروس كورونا، لم يمنعهم من إتمام مابدأوه، واستمروا على خطتهم في البرنامج التدريبي لديهم، و أيضًا تقديم الكثير من الحلول المفيدة لكل الطلاب لكي يصلوا لأقصى استفادة ممكنة من الوقت الحالي عن طريق المحاضرات الإلكترونية (online sessions).





وأشارت مسؤولة العلاقات العامة بالنشاط، إلى أن الهدف من المحاضرات الإلكترونية هي تشجيع الطلاب على التعلم ومعرفة الكثير من المجالات الموجودة في سوق العمل، وكيفية استغلال الشبكة العنكبوتية بطريقة مفيدة في التعلم الإلكتروني من خلال التواجد في المنزل.





وتابعت هاجر أشرف، أنه بداية من 20 أبريل الجاري، وحتى 23 مايو المقبل، سوف يقومون 12 محاضرة تدريبية مختلفة في الكثير من المجالات وعرضها للطلاب، لافتة إلى أن حضور هذة المحاضرات على الإنترنت بدون أي تعطل أو تجمع غير صحي، وتنفيذها بصورة إيجابية متناسبة مع الوضع الحالي بهدف الاستمرار في النفع والمعرفة بطريقة آمنة.









الجدير بالذكر أن نشاط الطلابي" Our vision"، تم تأسيسه منذ 14 عام، ويهدف إلى التنمية المستدامة من خلال تطوير قطاع التعليم وتقليل الفجوة العملية والعلمية للطلاب، وذلك عن طريق الفعاليات والأنشطة الخاصة بهم واساسها برامجهم التدريبة في 8 مجالات مختلفة وهم؛ المحاسبة، ريادة الأعمال، المراجعة، البنوك، التسويق، المبيعات، الموارد البشرية، والإعلانات.





وتقوم هذه البرامج على أساس المصادر العلمية الموثوقة واستشارات من أهل الخبرة في مجالات سوق العمل.