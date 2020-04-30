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أصل الحكاية

السهر حتى الصباح.. كيف تستقبل جزر القمر شهر رمضان

الخميس 30/أبريل/2020 - 05:09 م
رمضان فى جزر القمر
رمضان فى جزر القمر
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أمينة الدسوقى
يأتى ويجد الاستعداد الكامل له، الشوارع تتزين والمساجد تتأهب لاستقبال صلاة التراويح هو شهر رمضان الكريم الذي ينتظره المسلمون فى كافة أنحاء العالم بشوق كبير ولهفة التعبد والتقرب إلى الله ولكن عادات الدول بالاحتفال والاستعداد للشهر الكريم تختلف من دولة لأخرى ومن شعب لآخر.

رمضان فى جزر القمر له طعم مختلف حيث يتم الاستعداد للشهر الكريم منذ دخول شهر شعبان، كما أن شعب جزر القمر يحبذ الزواج قبيل شهر رمضان.

 أما عند الإعلان عن أول أيام رمضان نجد أن المسلمين يسهرون حتى الصباح لاستقبال السهر الكريم و يقومون بإشعال المصابيح فى المساجد ورفع أصوات الأناشيد الدينية، كما أنهم يقومون بتنظيم وجبات الإفطار الجماعية في المساجد.

وفي الليلة الأولى من رمضان يخرج السكان حاملين المشاعل ويتجهون إلى السواحل؛ حيث ينعكس نور المشاعل على صفحة المياه، ويضربون بالطبول إعلانًا بقدوم رمضان.

أما بالنسبة لمائدة شعب جزر القمر تعتمد بشكل رئيسي على طبق الثريد الذي يحتل مكانة مهمة على مائدة الفطور، إضافة إلى وجبة الموز الأخضر المطبوخ مع سمك أو لحم، هذا بالإضافة إلى الفواكه من المانجو والحمضيات ومشروبات الأناناس والفواكه الطازجة كما أنه لا يوجد مانع من وجود اللحم.

أما مائدة السحور تتكون من الأرز مع اللبن أو السلطعون والخضراوات، إضافة إلى شرب الشاي.

المميز فى جزر القمر أن الشعب كله يصبح أسرة واحدة حيث الموائد التى تجمع عليها الناس وأداء الصلاة فى المساجد والتآخى وتبادل الهدايا والزيارات.

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