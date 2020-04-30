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فن

أيتن عامر عن شخصية ريهام بـ فرصة تانية: أستعنت بدكتور نفسي

الخميس 30/أبريل/2020 - 07:02 م
آيتن عامر
آيتن عامر
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محمد نحلة

كشفت الفنانة أيتن عامر كيف استعدت لشخصية ريهام التى تقدمها فى مسلسل "فرصة تانية" المنافس فى موسم رمضان الحالي.


وقالت أيتن عامر فى تصريحات لـ"صدى البلد": هذا الدور كان صعبا جدا، واستعددت له بمناقشة أكثر من دكتور نفسي في لزمات الشخصية النفسية والحركية، حتي يمكنني أن أقف على الشكل العام للشخصية، وذاكرت جيدا كل التفاصيل لأتمكن من التصوير بارتياح، ولم أدخل في التصوير إلا وأنا متمكنة من كل أدواتي.


وكانت قد نشرت الفنانة آيتن عامر، صورة جديدة لها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، وذلك من كواليس مسلسل فرصة تانية.


وكتبت آيتن عامر معلقة على المشهد: "جايبالى الكلام و مخلية وشي فى الارض من الاستاذة #رضوى_الشربينى اعمل فيكى ايه بس يا ريهام".


و أثارت الفنانة آيتن عامر الجدل عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بعد نجاحها الباهر فى مسلسل فرصة ثانية؛ وتعرضها للهجوم والانتقادات بسبب شخصية ريهام التى تجسدها فى المسلسل.


مسلسل "فرصة تانية" من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وإخراج مرقس عادي، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، ‏وتأليف ‏مصطفى جمال هاشم، ويشارك في بطولته بجانب ياسمين صبري كل من أحمد مجدي ودياب وهبة مجدي وآيتن عامر وأحمد ‏الشامي ‏ونهال عنبر ومحمود البزاوي‎‎.

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