نائب: قرض صندوق النقد الدولي الجديد يستهدف تعزيز القدرات الوطنية في مواجهة كورونا

أشاد النائب يوسف الشاذلي وكيل لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب: بالتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، وأكد فيها أن قرض صندوق النقد االدولي الجديد الذي طلبته مصر لن يؤثر على حياة الناس، ولن يؤدي إلى زيادة الأسعار، قائلا إنها تصريحات ممتازة في وقت تتكاثر فيه الشائعات حول الوطن.





قائلا إن القرض ضرورى من جانب الدولة وفي إطار أداة التمويل السريع من صندوق النقد الدولي، وكخطوة استباقية فقط تحسبا للمستقبل.





مشددا في بيان له اليوم، أن التداعيات السلبية لفيروس "كورونا" لم تؤثر فقط على الاقتصاد الوطنى، بل الاقتصاد العالمى أيضًا، وهو ما جعل الحكومة تفكر فى اتخاذ خطوة استباقية بشكل سريع لتعزيز قدراتها على مواجهة هذه التداعيات.





كما أوضح أن هذه الخطوة تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ وللحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصرى طيلة السنوات الماضية.