أكسا مصر تتبرع بأجهزة تنفس صناعي لمواجهة كورونا

أعلنت أكسا عن اتخاذها مجموعة من المبادرات تهدف إلى حماية عملائها ودعم العاملين بقطاع الرعاية الصحية وتعزيز الجهود المجتمعية لمواجهة تحدي وباء كورونا.





وقامت أكسا بتطوير خدمات الرعاية الصحية المُقدمة لعملائها لتواكب الظروف الراهنة عن طريق إتاحة خدمات صحية منزلية واستشارات طبية عبر التليفون، إلى جانب التعاون مع مختلف الجهات المعنية للمساعدة في مواجهة تداعيات هذه الأزمة الصحية العالمية غير المسبوقة.

وتعد أكسا هي أول من قام بتقديم خدمات الاستشارات الطبية المجانية عبر التليفون على مدار 24 ساعة من خلال الخط الساخن (16363) لقاعدة عملائها بالكامل، والتي ستظل متاحة لجميع عملائها حتى نهاية يونيو المقبل بما يتيح للمرضى الحصول على الاستشارات الطبية التي يحتاجونها دون الاضطرار إلى مغادرة المنزل.

وقال أيمن قنديل العضو المنتدب لشركة أكسا لتأمينات الحياة "رسالتنا الأساسية الآن التي نؤمن بها ونعمل على أساسها هي (صحتك بالدنيا، خليك في البيت). فقد استعددنا بالكامل منذ بداية انتشار وباء كورونا لمواجهة تحديين رئيسيين وهما حالة الطوارئ الصحية والتي تهيأنا لها عن طريق وضع خطة لحماية موظفينا وعملائنا، وتداعيات الأزمة اجتماعيًا من خلال مساعدة السلطات في مجال الصحة على احتواء آثار فيروس كورونا على المجتمع بصفة عامة."





وتتضمن المزايا المتاحة لعملاء التأمين الطبي كجزء من وثيقتهم والتي تساعدهم الآن أكثر من أي وقت مضى على مواكبة الظروف الحالية التي تتطلب البقاء في المنزل، استخدام تطبيق MyAXA والذي يتيح التواصل بمكالمة فيديو مع طبيب أو الحصول على استشارات طبية عبر التليفون بالإضافة إلى توافر خدمة توصيل الدواء حتى باب المنزل من خلال التطبيق.





وأضاف أحمد ناصف، العضو المنتدب لشركة أكسا للتأمين مصر "إن دورنا كشركة تأمين وعضو فعال في المجتمع يدفعنا للالتزام بتطوير خدمات رائدة في مجال التأمين وتعزيز الشراكات الاستراتيجية على عدة مستويات بالإضافة إلى تقديم دعم مجتمعي شامل يتوافق مع الجهود التي تبذلها السلطات."





كما استفادت أكسا أيضًا من شبكتها الواسعة التي تشمل شركاء مميزين من مقدمي الخدمات الطبية لإتاحة الكشف المنزلي، ولإجراء فحوصات وخدمات تحاليل للعملاء في المنزل. واستكمالًا لحزمة التدابير والإجراءات التي تتخذها الشركة لحماية عملائها ودعما لشعارها "صحتك بالدنيا، خليك بالبيت"، أطلقت خدمة مُبسطة وفريدة من نوعها تتيح لعملاء التأمين الطبي وتأمين السيارات تقديم مطالباتهم عبر الإنترنت.

فيما قال خالد الشعراني – نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة أكسا لتأمينات الحياة "إننا نستعد دومًا للأحداث غير المتوقعة وكيفية التعامل مع مثل هذه اللحظات التي نعيشها حاليًا حرصًا على سلامة عملائنا ولحماية مصالحهم في أصعب الأوقات. ولا نزال نسير بخطى ثابتة على خطتنا الاستراتيجية استنادا على الخبرات الواسعة لأكسا في أكثر من 60 دولة حول العالم وبرؤيتنا المتعمقة لأفضل الممارسات في مجال التأمين. "