نور تكشف عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بموقع تصوير "البرنس"

كشفت الفنانة نور عن الإجراءات الاحترازية التى اتبعوها فى موقع تصوير مسلسل " البرنس" بعد ظهور فيروس كورونا.

وقالت فى تصريحات لـ"صدى البلد": "عقمنا موقع التصوير بالكامل، بالإضافة إلى تعقيمنا أيضا باستمرار، بجانب حرص كل منا على سلامته الشخصية، واستخدام المواد المطهرة، إلى جانب أننا أنهينا جزءا كبيرا من تصوير المسلسل قبل بداية أزمة فيروس كورونا.

وتشارك نور في موسم رمضان الحالي بمسلسل "البرنس"، ويعرض يوميًا على قناة "dmc" فى تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء، ويعاد مرة أخرى فى تمام الساعة الثانية صباحًا.

مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان ونور اللبنانية وأحمد زاهر وعبد العزيز مخيون ودنيا عبد العزيز ونجلاء بدر وروجينا، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.