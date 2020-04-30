السيولة تتخطى مليار جنيه بالبورصة المصرية اليوم

بلغ حجم التداول على الأسهم بالبورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع نحو 319.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.037 مليار جنيه، عبر تنفيذ 31.1 ألف عملية لعدد 175 شركة.





وسجلت تعاملات المصريين 70.27% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.88%، والعرب على 5.84% خلال جلسة تداول اليوم.





وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 1633 نقطة.





وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 12260 نقطة، وصعد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 4049 نقطة.



