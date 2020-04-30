الجزائر تسجل 158 إصابة جديدة بـ كورونا و6 وفيات

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الخميس، تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما سجلت الوزارة 6 حالات وفاة جديدة.





كانت وزارة الصحة الجزائرية، أعلنت أمس الأربعاء، تسجيل 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمال الاصابات إلى 3848.





كما قالت الصحة الجزائرية إنها سجلت 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات 444 وفاة.





كما سجلت الوزارة 1702 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد.





على الجانب الآخر أظهرت بيانات رسمية، مع ظهور فيروس كورونا أن معدل التضخم السنوي في الجزائر استقر عند 1.8 بالمئة في مارس، دون تغيير عن الشهر السابق مع ثبات أسعار معظم المنتجات.



