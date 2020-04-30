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آيات لا تأويل فيها.. أحمد كريمة: من استولى على ميراث اخوته جاهلي لا يحترم الإسلام

الخميس 30/أبريل/2020 - 05:39 م
احمد كريمة
احمد كريمة
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هاني حسين
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن سورة النساء بالقرأن الكريم تتحدث بشكل مفصل عن الميراث.

وأضاف أحمد كريمة في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نور النبي" المذاع على قناة " صدى البلد": "علم الله أن هناك جاحدين سوف يمنعون الميراث عن مستحقيه، وايات الميراث قطعية لا تأويل فيها على الإطلاق".

وتابع أحمد كريمة: "من يؤخر ويمنع  أو يستولى على الميراث جاهلي لا يحترم الإسلام بل خارج عن حدود الله عز وجل".

كما رد الداعية الإسلامي أحمد كريمة، على سؤال: هل يجوز تكملة الطعام والشراب لحين انتهاء أذان الفجر؟؛ قائلا: « من يتمادى بعد الله أكبر فسد صومه».

وأضاف: « المؤذن قال الله أكبر، وتمادي الشخص في الأكل أو الشرب أو السجائر فسد صومه» موضحا ان الله سبحانه وتعالى قال: «وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر».

وتابع كريمة: «التعبير الرباني في منتهي الدقة ليحدد متى يتوقف الشخص عن الطعام»؛ مشيرا الي انه بمجرد الله أكبر يجب الأمساك عن جميع المبطلات وإلا فسد الصيام. 
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