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أصل الحكاية

بعد استخدامها في تعقيم الكعبة.. ما تقنية غاز التك أوزون؟

الخميس 30/أبريل/2020 - 05:44 م
الكعبة
الكعبة
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محمود نوفل
بعدما أعلنت الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين عن استخدام تقنية غاز التك أوزون في تعقيم المسجد الحرام والكعبة الشريفة وذلك ضمن الإجراءات الوقائية، يعد الأوزون مؤكسِدًا قويًا وصديقًا للبيئة ويتحول سريعًا لأكسجين طبيعي.


وذكر تقريرها نشرته صحيفة  التيليجراف البريطانية أن الاتحاد العالمي للعلاج بالأوزون (WFOT) شجع الاستخدام الطبي للغاز والذي أظهر بعض النتائج الإيجابية للعلاج من حالات الفيروس المستجد.


واستحدثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أجهزة التطهير والتعقيم بتقنية (تك الأوزون)، ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية للمسجد الحرام والكعبة المشرفة، لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد، والقضاء على الميكروبات، سواء العالقة في الجو أو على الأسطح.


واستخدمت هذه التقنية في مصلى الإمام أسفل المكبرية الجنوبية، والكعبة المشرفة، لتطهير وتعقيم الأسطح والسجاد بالأوزون، وتم تركيب أجهزة تعقيم وحدات نظام شبكات التكييف المغلقة، وكذلك تعقيم الأرضيات والسجاد بوحدات متنقلة.


ويعد الأوزون مؤكسدًا قويًا جدًا (Superpower)، ولديه العديد من التطبيقات الصناعية والاستهلاكية المتعلقة بالأكسدة، حيث تعتمد فكرة إنتاج الأوزون بشكل مبسط على استخدام الأوكسجين الطبيعي الموجود في الهواء.


وما يميز جزيء الأوزون بنشاطه الفائق في الأكسدة، هو قدرته العالية على التفاعل السريع والقوي بالعناصر الكيميائية المختلفة، والتي تدخل في تكوين الأنظمة البيولوجية والبيئية المختلفة، وهذه الميزة جعلت من الأوزون حلًا جذريًا وآمنًا للتطهير والتعقيم في كثير من المجالات، والتي يتفوق بها عن المعقمات الكيميائية الأخرى.


كما يعد التعقيم بالأوزون صديقًا للبيئة والإنسان، بدون أي مخلفات كيميائية، ويتحول بشكل سريع لأوكسجين طبيعي.
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