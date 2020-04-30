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أخبار العالم

إقليم كردستان العراق يعلن تسجيل 8 إصابات جديدة بـ كورونا

الخميس 30/أبريل/2020 - 05:41 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، اليوم الخميس، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا السمتجد، وذلك في مدينة اربيل ليبلغ إجمالي الإصابات في الإقليم 380. 

وقررت حكومة إقليم كردستان العراق تمديد العمل بقرار حظر التجول في البلاد إلى 23 ابريل الجاري، ضمن الإجراءات المتبعة لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد. 

وقالت جازبروم نفط، الذراع النفطية لعملاق الغاز الروسي جازبروم، إنها لن تقلص الاستثمار في مشروعها بكردستان العراق رغم طلب حكومة الإقليم شبه المستقل ذلك.

وأوضحت وكالة رويترز للأنباء أنه بعد تهاوي أسعار النفط، طلبت عدة حكومات من منتجي النفط خفض الاستثمارات التي عادة ما يكون على الحكومات سداد قيمتها في إطار ترتيباتهم التعاقدية.

وقالت جازبروم نفط إن حكومة كردستان العراق طلبت من شركات إنتاج الخام، بما فيها جازبروم نفط الشرق الأوسط، خفض الاستثمارات.
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