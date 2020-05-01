المجتمعات العمرانية: طرح الأراضي الجاهزة بالمدن الجديدة بدءا من اليوم

كشف المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة اكتوبر الجديدة عن طرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة بكافة أجهزة المدن الجديدة لقطع الأراضى المتاحة بها فى الفترة من يوم 1 إلى يوم 15 شهريا.









وأوضح النجار فى تصريحات خاصة لــ"صدى البلد"، أن العمل على توفير كافة البيانات عن قطع الأراضى السكنية والخدمية المتاحة بالمدينة سواء المرفقة أو تحت الترفيق مبدأ جديد يطبق لأول مرة بدءا من شهر مايو الجارى .









وتابع رئيس الجهاز، أنه فى حالة وجود قطع أراض يمكن استكمال مرافقها خلال 6 أشهر أو أقل سيتم الإعلان عنها ، وفى خلال الفترة المقررة لاستكمال الإجراءات وسداد المقدم والتعاقد يتم استكمال المرافق.









وأشار إلى أن الهيئة تسعي لتيسير وتوفير أكبر قدر ممكن من قطع الأراضى المرفقة للمستثمرين، وذلك للإسراع بمعدلات التنمية للمدن الجديدة بشكل عام، ومدن الجيل الرابع على وجه الخصوص.









وأكد، أن فكرة طرح بيانات الأراضى عبر موقع الهيئة ومواقع الأجهزة المختلفة، شهريا ستفيد كافة الراغبين فى الحصول على قطعة أرض بأسرع وسيلة سواء بآلية التخصيص المباشر التى تطبقها الهيئة مؤخرا، أو بباقي آليات الطرح المختلفة والتى تتوفر على مراحل مثل آلية الشراكة مع القطاع الخاص للمشروعات الكبرى.