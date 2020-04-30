بدء صرف مقررات تموين شهر مايو غدا الجمعة

تبدأ شركات الجملة التابعة لوزارة التموين صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر مايو، للبقالين ومنافذ التوزيع تمهيدا لصرفها غدا الجمعة لأصحاب البطاقات التموينية، اعتبارا من أول الشهر وذلك بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.
وعقدت اللجنة المشكلة بقرار من الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعها الثاني برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية لإعداد ومراجعة اشتراطات ومواصفات المخازن الاستراتيجية المقرر تنفيذها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى في 7 محافظات وهي "الجيزة، وبنى سويف، وقنا، والقليوبية، والغربية، والإسماعيلية، والبحيرة" بهدف زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية إلى 8 أو 9 أشهر.
وشارك فى الاجتماع أعضاء اللجنة، اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، واللواء شريف باسيلى، رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بوزارة التموين، وأحمد يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وعلاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ومحمد المصرى، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، نائبا عن المهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس أشرف عفيفى، رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، وحضور الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات المصرية، وأحمد العطيفى، مستشار شركة "اجيليتى"، كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إنشاء وتشغيل وإدارة اللوجستيات، ومحمد فريد، ممثل عن شركة OCL، وأيضا حضور ممثلين عن القطاع الخاص من ذوى الخبرة.
وصرح الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بأنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على الانتهاء من دراسة ومراجعة النسخة المبدئية من المواصفات الفنية للمخازن الاستراتيجية العملاقة حتى يوم 6 مايو 2020، حيث تعكف اللجنة حاليا على تحديد المواصفات الفنية النهائية لإنشاء وتشغيل المخازن الاستراتيجية التى تستهدف تخزين السلع الأساسية "22 سلعة" على شكل منتج نهائى قابل للتوزيع، حيث سيتم إنشاء 7 مخازن استراتيجية فى 7 محافظات على مساحة تتراوح من 60 إلى 100 فدان، وباستثمارات تصل إلى 3 مليارات جنيه لكل مخزن مع مراعاة اشتراطات السلامة المهنية وأساليب التداول المناسبة داخل المخازن، وكذلك المواصفات الفنية التى تتعلق بمواصفة الصنف المراد تخزينه.