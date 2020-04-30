برلماني: لا تعديلات على قانون العمل الجديد

قال النائب عبد الرازق زنط، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان إن لجنة القوى العاملة انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، ولولا الظروف الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا لكان تم عرض مشروع القانون على الجلسة العامة للبرلمان.





وأشار زنط فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه ليس هناك أى صحة لما يدور حول وجود تعديلات على قانون العمل الجديد، لكن تم الاتفاق على مواد مشروع القانون الذى انتهت اليه اللجنه عند مناقشته.





وأكد عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان أنه كان واجبا علينا أن نعد قانونا موحدا للعمل يضم القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، مشيرا إلى أننا قررنا ان نعد قانون يستمر لفترة طويلة حتى 20 عاما، وتناول 5 أبواب أخذت وقت طويل من عقد جلسات استماع وحوار مجتمعى.





وأوضح أن هناك مواد تتحدث عن تشغيل النساء وتشغيل الأجانب والإضراب السلمى الذى لا يضر بالمنشأة ولا يترتب عليه عنف أو تخريب والفصل من العمل وتحصين العمل ضد أى ظلم أو جور، بالإضافة إلى تشغيل الأطفال بمعنى تأهيل الأطفال للعمل فى الإجازات والعطلات، وتم تحديد مواصفات عمل الطفل مثل السيدات، حتى لايتم اتهامنا بتشريع قانون يدعو لتسرب الأطفال من التعليم.



