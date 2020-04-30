‏لوحة في مكتب محمد بن سلمان تتصدر تويتر.. تعرف على قصتها

‏لوحة تشكيلية لفتت انتباه الجميع، بعد أن تصدرت الحائط في مكتب ‎ولي العهد السعودي الأمير ‎محمد بن سلمان، أثناء جلسة ‎مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، عبر الاتصال المرئي.









‏الفنان التشكيلي زمان جاسم صاحب الصورة، أعرب عن سعادته لوصول الصورة إلى مكتب الأمير ‎ محمد بن سلمان قائلا: "هذه اللوحة رسمتها عام 2017، حيث حققت رواجًا لفكرتها المختلفة، لكنني لم أتوقع أن تصل إلى مكتب ‎ولي العهد، وشعرت بالفخر".





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‏وعن فكرة اللوحة، أوضح الفنان التشكيلي زمان جاسم أنها مستلهمة من البيئة المحلية والتراث ولكن بشكل غير مباشر، مضيفا: "اللوحة بالنسبة لي اختزال لما أراه في الواقع" مؤكدا أن الحرف العربي المتواجد داخلها هو شعور موسيقي.









‏وأشار زمان إلى أنه يوظف الخامات المختلفة، ويحاول تطويع الخامات لتلامس نفس إحساس اللوحة، ولكن بمواد أخرى مختلفة تمامًا، مثل الفايبرجلاس والمعادن والطين وغيرها، مشيرا إلى أنه كتب عبارة (سلام) داخل هذه اللوحة ومعظم أعماله.









‏ولد زمان جاسم بمحافظة ‎الخبر عام 1971م، ويعمل في مدينة القطيف شرق ‎السعودية، حاصل على دبلوم معهد التربية الفنية بالرياض عام 1989م، تفرغ للفن وشارك في العديد من الأنشطة والفعاليات داخل المملكة وخارجها وأقام العديد من المعارض الشخصية.



