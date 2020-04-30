مفاجأة.. سامي الجابر يتولى منصبا في نادي نيوكاسل بعد استحواذ السعودية

اقترب سامي الجابر نجم الكرة السعودية ورئيس نادي الهلال السابق، من تولي منصب في نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بعد استثمار الصندوق السعودي في الكرة الإنجليزية.





وذكر موقع جول العالمي أنه بعد اقتراب صندوق الاستثمارات السعودي، من الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد، سيولون اهتمامًا حول التعاقد مع خيسوس لتدريب الفريق الإنجليزي في الموسم القادم.





ووفقًا لما نشره موقع "برمنجهام ميل"، اليوم الخميس، أن سامي الجابر قد يكون له منصب إداري في حال نجاح الصفقة.





وأشار الموقع أن خيسوس والأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو هما أبرز المرشحين لتولي منصب المدير الفني لنادي نيوكاسل بعد بيعه لهيئة الاستثمارات السعودية، حيث أن خيسوس سينتهي عقده مع فريقه البرازيلي بنهاية شهر يونيو، بينما لا يدرب بوتشيتينو أي فريق في الوقت الحالي.





وسبق لخيسوس تولي مهمة تدريب فريق الهلال السعودي، قبل أن يرحل عام 2018، ويحل محله الروماني رازفان لوشيسكو، والذي قاد الفريق فيما بعد للفوز بدوري أبطال آسيا العام الماضي.