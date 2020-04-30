رامز جلال و"الإعلاميين".. تفاصيل 48 ساعة بينه وبين النقابة.. تلويح بالحبس وطعن أمام القضاء

شهدت الساعات الماضية جدلا كبيرا على خلفية قرار نقابة الإعلاميين وقف الفنان رامز جلال من الظهور على التلفزيون، وبيان ضربت خلاله شبكة MBC بالقرار عرض الحائط، مؤكدة أن موقفها القانونى سليم تماما، وما تلاه من تأويلات هنا وهناك بين مؤيد ومعاض.
القرار بداية الأزمة
قررت نقابة الإعلاميين في بيان لها مساء أمس منع ظهور رامز جلال على أية وسيلة إعلامية تبث داخل جمهورية مصر العربية لحين توفيق أوضاعه القانونية.
وقالت النقابة في بيان لها اليوم "بالإشارة إلى ما ورد بتقرير المرصد الخاص بنقابة الإعلاميين بشأن الخروقات والتي ينتهجها برنامج رامز مجنون رسمى لمقدمه رامز جلال على قناة إم بى سى مصر.
وبالإشارة إلى ما ورد ببيان مستشفى الأمراض النفسية والعصبية ضد البرنامج سالف الذكر وبالإشارة إلى تضرر الكثير من المواطنين لمحتوى البرنامج سالف الذكر .
إحالة مخرج البرنامج للتحقيق
أحال أسامة البهنسي رئيس قطاع القنوات المتخصصة مذكرة إلى الشئون القانونية من خالد شبانة رئيس قناة نايل لايف تفيد بعمل المخرج أكرم فاروق المقيد على قوة المحطة بماسبيرو كمخرج لبرنامج رامز مجنون رسمي.
ومن المنتظر أن يتم التحقيق معه لاسيما أنه لم يحصل على موافقة كتابية من جهة عمله في ماسبيرو للانضمام إلى صفوف MBC وإخراج البرنامج المثير للجدل حاليا كما أنه لايزال يعمل في مبنى التليفزيون.
رد قاطع من قنوات MBC
تعقيبًا على البيان الصادر من نقابة الإعلاميين بشأن منع بث برنامج "رامز مجنون رسمي" أوضح مصدر موثوق في "مجموعة MBC"، أن هذا القرار الصادر من نقابة الاعلاميين خاص بالوسائل الاعلامية التي تبث من داخل جمهوريه مصر العربيه وهو لا ينطبق علي مجموعة قنوات MBC، حيث إنها مجموعة قنوات غير مصرية وتبث من دولة الامارات العربية المتحدة وفقًا للقوانين المُتبعة.
وأيضا:
وأكد المصدر في "مجموعة MBC" أن برنامج "رامز مجنون رسمي "من إنتاج شركة مسجلة رسميًا وقانونيًا في دولة الإمارات، وتم تصويره في مدينة دبي، ويحظى بنسب مشاهدة قياسية على جميع المنابر والقنوات التي يُعرض عليها، وهي MBC مصر، وMBC1، و MBC العراق، وMBC5 للمغرب العربي، والتي تبث جميعها من الإمارات إلي جميع دول العالم، عبر الأقمار الصناعية المختلفة، إضافة إلى منصّة "شاهد" للفيديو حسب الطلب VOD، والبرنامج مستمر في عرضه في موعده عقب الإفطار مُباشرة، ويستضيف البرنامج في حلقة "الليلة" الفنانة ياسمين رئيس.
وأشار المصدر الموثوق نفسه إلى أن هذا النمط من البرامج الترفيهية حاضر بقوة عالميًا ويتمتع بشعبية كبيرة على الكثير من التلفزيونات والشبكات الرائدة، والأمر نفسه ينطبق على برنامج "رامز "في كل موسم، بدليل أن الحلقتين الأولى والثانية من "رامز مجنون رسمي" لهذا الموسم حظيتا بنسب مُشاهدة قياسية وتفاعلات مليونية، وهو يتبوأ اليوم مركز الصدارة في معظم الدراسات التقديرية الأولية لنسب المُشاهَدة... وقد تجاوز عدد مشاهَدات الإعلان الترويجي الخاص بالبرنامج على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي نحو 34 مليون مُشاهدة حتى الآن.
وختم المصدر نفسه مؤكدًا أن حلقات البرنامج لا تُبث إلا بعد الحصول على موافقة الضيوف المعنيين، وذلك عقب تعرّضهم للمقلب وليس قبله، بحيث تجيز تلك الموافقات عرض الحلقات في إطار من التفاهم المشترك والثقة المُتبادلة.
تشكيك مستمر فى صدق البرنامج
وشكك كثيرون في مصداقية برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال يوميا في رمضان على فضائية "إم بي سي مصر" ويحظى بنسب مشاهدة عالية جدا.
السبب الأول للتشكيك هو حرص كل ضيفات البرنامج من النجمات على ارتداء بنطلونات وعدم ارتداء فساتين أو جيبات، مما يؤكد معرفتهن طبيعة البرنامج قبل السفر إلى دبي.
السبب الثاني للتشكيك هو تكرار الضيوف لأكثر من موسم، بشكل يؤكد علمهم بالمقلب، خاصة أن فريق إعداد البرنامج ثابت تقريبا، ويصعب أن يقع أي فنان في نفس المقلب أكثر من مرة، مع نفس فريق العمل، ما لم يكن على علم به بالفعل.
السبب الثالث هو الفنانون أنفسهم، حيث يؤكد العديد منهم أنهم يكونون على علم بكل تفاصيل المقلب، قبل السفر، وأنهم يوافقون على التصوير من أجل الحصول على مبلغ مالي كبير، يقدر بآلاف الدولارات، مقابل الظهور في البرنامج الأعلى مشاهدة في العالم العربي.
120 مليون مشاهدة فى 48 ساعة
وقال مازن حايك المتحدث الرسمي باسم مجموعة MBC، إننا نهتم بانتقادات قادة الرأي، وبما ينشر أيضا على السوشيال ميديا، كما أننا تعودنا كمجموعة إعلامية علي إثارة النقاش من خلال أعمال رائدة.
وأضاف مازن حايك أثناء مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر"، أن النقد الذي يأتي إلينا ننظر إلي مصدره وواقعه ومصداقيته وحرصه من هذا النقد على توجيه رسالة.
وخاطب مازن حايك، الذين لديهم تحفظات، قائلًا "اللي مش عاجبه طبيعة برنامج رامز جلال وخايفين علي أولادهم وعائلاتهم لا يقومون بمتابعته لأنهم لديهم العديد من الخيارات الأخرى".
وتابع مازن حايك: "برنامج رامز جلال يعرض على 5 قنوات وعلى برنامج شاهد، وقد حصد في أول يومين من رمضان أكثر من 120 مليون مشاهدة في أول 48 ساعة".
نشبت مشادة كلامية بين الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، و أشرف عبد العزيز محامى الفنان رامز جلال، وذلك بسبب ظهور رامز جلال رغم إصدار قرار من النقابة بإلزام رامز بالحصول على تصريح، ووقف برنامجه" رامز مجنون رسمي".
محامى رامز جلال يتحدث
وقال أشرف عبد العزيز محامى رامز جلال، إن رامز جلال يقدم برنامجا ترفيهيا وهو فى الأساس ممثل، وليس إعلاميا.
وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد" تقديم الإعلامى أحمد موسى ، أن المادة 93 لسنة 2016 تؤكد أن البرامج الترفيهية لا ينطبق عليها قانون الإعلاميين.
وقال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن رامز جلال يقدم برنامجا إعلاميا وينطبق عليه جميع الشروط منها الحصول على تصريح من النقابة لمزاولة المهنة.
وأضاف نقيب الإعلاميين ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد" تقديم الإعلامى أحمد موسى ، أن الكرامة حق لحقوق الإنسان ولا يجب المساس بها.
وأوضح نقيب الإعلاميين ، أن بيان النقابة يختص بـ رامز جلال لانه هو الذى يقوم بتقديم البرنامج وليست القناة.
المستشار مرتضى منصور يدخل على الخط
قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك إن أشرف عبد العزيز محامى رامز جلال، لا يعلم شيئا عن القانون وعندما حاول المحامي التحدث قال مرتضي " اسكت يا ولد.. انت قليل الأدب بتقفل التلفون ليه".
وأضاف مرتضى منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد" تقديم الإعلامى أحمد موسى ، أن "الواد ده قليل الأدب كان لازم يكمل المكالمة ومكنش قفل فى وشنا السكة".
وأوضح مرتضى منصور، أن المادة 25 من قانون الاجراءات الجنائية واضحة وتؤكد أن اى شخص يشاهد جريمة جنائية عليه ابلاغ السلطات.
نقابة الإعلاميين تلوح بالحبس والغرامة
قررت نقابة الإعلاميين، منع إذاعة برنامج رامز جلال "رامز مجنون رسمى" على أي وسيلة إعلامية تبث داخل مصر لحين توفيق أوضاعه القانونية.
ووفقا للبيان الذي أصدرته نقابة الإعلاميين، فإن الفنان رامز جلال معرض للعقوبات بالحبس والغرامة المالية، حيث تنص المادة 88 من قانون نقابة الإعلاميين، على أنه متهم بعقوبة منتحل الصفة بالحبس والغرامة التي تتراوح بين 20 ألفا و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لمن لم يحصل على عضوية النقابة أو تصريح مزاولة المهنة.
وقالت النقابة في البيان، "بالإشارة إلى ما ورد بتقرير المرصد الخاص بنقابة الإعلاميين بشأن الخروقات والتى ينتهجها برنامج رامز مجنون رسمى لمقدمه رامز جلال على قناة إم بى سى مصر وبالاشارة إلى ما ورد ببيان مستشفى الأمراض النفسية والعصبية ضد البرنامج سالف الذكر وبإلاشارة إلى تضرر الكثير من المواطنين لمحتوى البرنامج سالف الذكر .
وبعد الاطلاع على الدستور المصرى فى مادته العاشرة التى تنص على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.
وفى مادته ٥١ على أن الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.
رامز جلال يطعن أمام القضاء الإداري
تقدم الفنان رامز جلال، بطعن أمام محكمة القضاء الإداري، على قرار نقابة الإعلاميين بمنعه من ممارسة النشاط الإعلامي لحين تقنين أوضاعه بالنقابة.
وذكر محامى رامز فى طعنه أن الفنان رامز جلال عضو نقابة المهن التمثيلية، التي وفقا لقانونها لا يعد نشاطا إعلاميا الأعمال التمثيلية التلفزيونية أو السينمائية أو المسرحية وكذلك الأعمال الترفيهية، علمًا بأن موكله يقوم بعمل ترفيهي لا يعد نشاطا إعلاميا ولا يخضع لقانون نقابة الإعلاميين.
و حددت المحكمة لنظر الطعن جلسة الأحد الموافق ٣ مايو المقبل.
وقال المحامى أن القائمين على البرنامج مارسوا العمل الإعلامي خارج مصر وعلى أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة ووفقًا للإجراءات المتبعة بها في هذا الشأن ومن ثم فلا ينطبق على البرنامج قانون نقابة الإعلاميين المصرية.
وأوضح أن جميع ضيوف حلقات البرنامج الترفيهية لم يتقدم أي منهم بشكاوى، كما أن البرنامج يخرج عن القوالب المعروفة للبرامج الإعلامية فلا يقدم أخبارا ولا تحليلا ولا وجهات نظر ولا يمكن اعتباره برنامجًا حواريًا.