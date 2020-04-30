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رياضة

شادي محمد: أخطأت في انتخابات الأهلي.. وموقف الخطيب لا ينسى.. فيديو

الخميس 30/أبريل/2020 - 06:32 م
صدى البلد
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عمر سلامة
كشف شادي محمد لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري عن سبب الخلافات التي حدثت بينه وبين عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالمارد الأحمر والإعلامي بقناة النادي.


وكان شادى محمد دخل فى خلاف حاد مع القيعي أثناء انتخابات النادي الأهلى السابقة واتهمه بالتربح من منصبه.


وقال شادى إن عدلى القيعى يمثل النسر على شعار الأهلى وما دار فى انتخابات النادى الأهلى الماضية لم يؤثر على علاقته بأي طرف فى الانتخابات .


وأضاف شادى محمد فى تصريحات إعلامية مع شوبير فى برنامج أقر وأعترف، أنه أخطأ فى حق نفسه، قائلا : "  كابتن الأهلى ميعملش كدة في الانتخابات وكنت لازم أكون محايد " .


واستطرد قائلا : بعد خسارة محمود طاهر الانتخابات تقابلت مع كابتن محمود الخطيب "وخدنى بالحضن" .

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