لجنة لدراسة الخطر البيئي لبرك الصرف الصحي بالوادي الجديد

قال محمد رجب هدية مدير جهاز البيئة بالوادي الجديد، إن محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، قرر تشكيل لجنة لدراسة المخاطر البيئية لبركة الصرف الصحي في مدينة بلاط.





وأوضح هدية، أن قرار المحافظ يتضمن تشكيل لجنة مكونة من الوحدة المحلية لمركز بلاط، ومديرية الصحة والزراعة والبيئة وبعض الجهات المعني الأخرى لمعاينة وإجراء دراسة الأثر البيئي لبركة الصرف الصي بمدينة بلاط.





وأضاف أن إدارة شئون البيئة رصدت مشكلة بيئية كبيرة بسبب تواجد برك وتجمعات مياه صرف صحي مفتوحة لا تفصلها عن الكتل السكنية سوي مسافة بعرض شارع نحو 10 أمتار، وهو الأمر الذي يشكل خطرًا على صحة المواطنين القاطنين بالقرب من هذه البرك وتجمعات ميا الصرف الصحي.





ولفت إلى أن قرار المحافظ جاء استجابة لتقرير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، بعد رصد المشكلة وتداعياتها، على أن تتولي اللجنة إعداد تقرير نهائي بأبعاد المشكلة ووضع توصيات وآليات لحلها يمكن تنفيذها على أرض الواقع.