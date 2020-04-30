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برلمان

نائبة: حل مشاكل ساعات الرضاعة وإجازة الوضع في قانون العمل الجديد

الخميس 30/أبريل/2020 - 08:03 م
الحامل
الحامل
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معتز الخصوصى
هنأت النائبة سماح سعد، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان عمال مصر بمناسبة عيدهم، مشيرة إلى أن قانون العمل الجديد الذى سيصدره البرلمان قريبا حفظ حقوقهم، حيث نص على تحويل إصابة العمل التى يصاب بها العامل  للجنة الطبية المختصة لبيان حالته حسب الإصابة ، بحيث لاتكون هناك إجراءات روتينية تعرقل صرف الإعانة والتأمين بدل الإصابة.

وأضافت سماح سعد لـ"صدى البلد" أن القانون نص أيضا على صرف المعاش للشخص المستحق، وان يتم صرف ومصاريف الجنازة لأسرة العامل المتوفى بدون تأخير.

وأوضحت عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن قانون العمل الجديد حل مشاكل السيدات العاملات والتى تتمثل فى توفير بدل ساعتين رضاعة وأجازة الوضع، وأكد عليها.

وتحتفل مصر والعالم غدا 1 مايو بعيد العمال ، وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ، قرارًا بأن يكون يوم السبت المقبل، الموافق 2 مايو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بمناسبة عيد العمال. وذلك بدلا من يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2020.
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