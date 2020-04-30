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رياضة

شادي محمد: لم أوقع للزمالك.. ولا دخل لي بمشكلة هيثم عرابي.. فيديو

الخميس 30/أبريل/2020 - 07:07 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أكد شادي محمد، لاعب النادي الأهلي السابق، أنه لم يتدخل في إقالة هيثم عرابي من منصب مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، خلال فترة تواجده في مجلس محمود طاهر.


وقال "شادي"، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "أقر وأعترف"، المذاع عبر "أون تايم سبورت": "ماتداول بشأن تدخلي في إقالة هيثم عرابي من منصب مدير التعاقدات بالنادي الأهلي كلام فارغ لا أساس له من الصحة".


وأضاف: "لم أحصل على أي مقابل مادي، خارج ما أحصل عليه من بريزنتيشن طوال فترة تواجدي داخل النادي الأهلي، ولو حدث لن أقبله بشكل نهائي".


وواصل:"لم أوقع لنادي الزمالك، ووقعت بصحبة ثابت البطل للنادي الأهلي أثناء تواجدي في المنتخب، وشوبير هو من نصحني بعدم التوقيع مع الزمالك لعدم تكرار مشكلة سعيد عبدالعزيز".
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