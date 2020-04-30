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توزيع وجبات للمحتاجين في رمضان من أمام مسجد بولاية فيرجينيا.. فيديو

الخميس 30/أبريل/2020 - 07:10 م
توزيع وجبات
توزيع وجبات
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها متطوعون قبيل موعد أذان المغرب في المركز الإسلامي في فرجينيا يقومون بإعداد مئات الوجبات، وتوزيعها على الناس أمام المسجد، الذي أغلق أبوابه أمام المصلين بشكل استثنائي، بعد فرض الحجر الصحي في ظل انتشار فيروس كورونا.

قال المدير في المركز سيف رحمان، إن شهر رمضان مناسبة تلتقي فيها الأقلية المسلمة، كما أنه يمكن من جمع التبرعات التي تعتمد عليها ميزانيات دور العبادة.

وأضاف رحمان أن 15 ألف شخص كانوا يحضرون مختلف الصلوات في اليوم الواحد في الأيام العادية، ولكن هذا لن يحدث هذا العام بسبب تفشي الوباء، ورغم ذلك يطمئن رحمان أبناءه، كما يقول، بأنهم سيحتفلون نهاية الشهر بالعيد في العائلة بشكل منفرد، ولكن ليس وسط حشود كبيرة.

من جانبها تقول متطوعة في المركز إن جائحة كوفيد-19 فرقت بين الناس هذا العام، فلا هم يستطيعون الصلاة جماعة، ولا تلقي الدروس الجماعية.

اما محمد الإدريسي الذي يساعد في إعداد الوجبات، فيقول إنه يتم توزيع 650 وجبة يوميا خلال شهر رمضان للإفطار ، وهو عدد أقل من السنة الماضية، بنحو النصف تقريبا.
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