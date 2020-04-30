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لبنان: فتح المجالات الاقتصادية بداية من الاثنين المقبل.. فيديو

الخميس 30/أبريل/2020 - 07:09 م
رئيس وزراء لبنان
رئيس وزراء لبنان
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أسامة علي
قال حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني، إن الحكومة تلتزم ببرنامج عمل تم الإعلان عنه، يتضمن 26 قانون إصلاح اقتصادى خلال 100 يوم، لافتا إلى أنه تم إنجاز 14 قانونا حتى اليوم.

وأضاف دياب خلال مؤتمر صحفي، أن أبرز هذه القوانين تتعلق بالسرية المصرفية، و تعليق المهل القانونية والقضائية، لافتا إلى أن الحكومة تشارك فى مشروعات قوانين تتعلق باستقلالية السلطة القضائية ومكافحة الفساد إضافة إلى عملها المكثفة لإنجاز خطة الإصلاح المالي.

وتابع  رئيس الوزراء اللبناني أن هناك مشاكل اجتماعية تتفاقم تدفع اللبنانيين للتعبير عن غضبهم، لايمكن لعاقل ان يلوم الناس على صرختهم على الوجع الاجتماعى.

وأشار حسان دياب إلى أن الخطة الاقتصادية تنطلق من ضرورة البدء فورا بتنفيذ الإصلاحات، وأن البلاد تسير في الطريق الصحيح لتجاوز الأزمة المالية بعد إقرار الخطة الاقتصادية.

وأوضح رئيس الوزراء اللبناني، أن الدولة بدأت فتح بعض المجلات الاقتصادية فى ظل تفشى وباء فيروس كورونا وسيتم استكمالها بداية من الاثنين المقبل.
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