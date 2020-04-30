فالنتينو الحلقة 7 .. داليا البحيرى تكشف لـ عادل إمام قصة قضايا الشيكات

بدأت أحداث الحلقة 7 من مسلسل فالنتينو للزعيم عادل إمام، بالعديد من التطورات بشأن قضية الشيكات المرفوعة على فالنتينو، وقالت نورا إن زوجها السابق "عجماوى المسجل خطر" هو الذى دبر كل ذلك، حيث يعمل فى النصب والسرقة.

وكشفت نورا أن زوجها استغلها وجعلها تمضى على 120 وصل أمانة، حتى لا تخرج عن طوعه، ورغم أنها تعيش مع إخوتها وزوج والدتها فى منزل متواضع بحى شعبى فى طنطا، إلا أن كانت كريمة مع فلانتينو وعاصم، وأعدت لهما الإفطار ثم الغداء.





وطلب فالنتينو من نورا مساعدته للخروج من الأزمة، وفى الأثناء دق الباب "صبيان" العجماوى، لتهرب نور وفلانتينو وكل من المنزل من الباب الخلفى، وذهبوا للاختباء فى منزلهم القديم.



