AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

نشرة المرأة والصحة .. 7 أمراض تزيد خطر وفاة المصابين بـ كورونا.. و10 أضرار لشرب العرقسوس

الخميس 30/أبريل/2020 - 07:57 م
صدى البلد
Advertisements
رشا عوني
نشر موقع "صدى البلد" ، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


كشفت دراسة علمية حديثة أن السمنة تزيد من خطر الوفاة بعد الإصابة بكورونا بنسبة تقارب 40 في المائة ، وذلك بحسب ما نشره موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية.


وأكدت الدراسة أن معدلات الوفيات أعلى بنسبة 37 في المائة بين مرضى كورونا الذين يعانون من السمنة المفرطة ، ثم يليه المصابون بالخرف بنسبة 39 % ويليه المصابون بأمراض القلب بنسبة  31 في المائة.


مصر تبدأ استخدامه.. كيف يشفى مريض كورونا بـ البلازما؟

في ظل تفشي فيروس كورونا في العالم و تزايد عدد الحالات المصابة به يوميًا، بدأت بعض الدول تجري تجارب على استخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا لاستخدامها كعلاج للمصابين بالفيروس التاجي . 


وأعلنت اليوم وزيرة الصحة هالة زايد، بدء تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد ببلازما المتعافين من الفيروس، وذلك لعلاج الحالات الحرجة.


اعتاد الكثير تناول مشروب العرقسوس في رمضان عند الإفطار وهي عادة شهيرة في العديد من الدول العربية، لكن الإفراط في تناول العرقسوس قد يسبب مشاكل صحية خطيرة وخاصة لمرضى الضغط المرتفع وللحوامل.


1- يسبب ارتفاع ضغط الدم بشكل سريع وهائل
2-يؤدي ضغط الدم المرتفع بسبب العرقسوس إلى مشاكل خطيرة مثل قصور القلب أو اعتلال الدماغ  أو السكتة الدماغية.
3-قد يسبب شرب العرقسوس بشكل مفرط في ضعف العضلات وعدم انتظام ضربات القلب
5-يسبب العرقسوس احيانا احتباس السوائل في الجسم مما يضر بصحة الكلى
6- العرقسوس  يحتوي على مركب الجليسيرزيزين الذي يسبب انخفاض مستويات البوتاسيوم في الجسم
7-قد يسبب الافراط في تناول العرقسوس الإجهاض او الولادة المبكرة عند الحوامل.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عادة يقوم بها الكثير منا تزيد خطر الإصابة بأمراض الكلى

النزيف وتآكل مينا الأسنان.. 7 أضرار للإفراط في تناول العسل الأبيض

السمنة و فيروس الكورونا المستجد

السِّمْنَة وفيروس الكورونا كوفيد-19

هل يسبب الإفراط في شرب العرقسوس الفشل الكلوى.. استشارى تغذية يرد

جمال شعبان يكشف الممنوعين من تناول العرقسوس

ترشيحاتنا

علقة ساخنة من كهربا لـ رامز جلال.. فيديو

هالة زايد تقبل تحدي غسل اليدين من مدير منظمة الصحة العالمية.. شاهد

نائبة: حل مشاكل ساعات الرضاعة وإجازة الوضع في قانون العمل الجديد

رد فعل الأهلي بشأن حلقة كهربا مع رامز مجنون رسمي

وفاة الفنانة نعمات عبد الناصر بعد صراع مع المرض

كورونا يدخل شمال سيناء.. تفاصيل أول إصابة بالفيروس في آخر محافظات مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توفيت أثناء مواجهة فيروس كورونا.. لقطات موجعة لطفلة في جنازة والدتها

ليا حق أكره السمنة.. ريهام سعيد تستعرض زيادة وزنها

بعد ضبط كلاب مذبوحة في شبرا.. 10 علامات مميزة للحم الكلاب