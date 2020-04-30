نشرة المرأة والصحة .. 7 أمراض تزيد خطر وفاة المصابين بـ كورونا.. و10 أضرار لشرب العرقسوس

نشر موقع "صدى البلد" ، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
كشفت دراسة علمية حديثة أن السمنة تزيد من خطر الوفاة بعد الإصابة بكورونا بنسبة تقارب 40 في المائة ، وذلك بحسب ما نشره موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية.
وأكدت الدراسة أن معدلات الوفيات أعلى بنسبة 37 في المائة بين مرضى كورونا الذين يعانون من السمنة المفرطة ، ثم يليه المصابون بالخرف بنسبة 39 % ويليه المصابون بأمراض القلب بنسبة 31 في المائة.
مصر تبدأ استخدامه.. كيف يشفى مريض كورونا بـ البلازما؟
في ظل تفشي فيروس كورونا في العالم و تزايد عدد الحالات المصابة به يوميًا، بدأت بعض الدول تجري تجارب على استخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا لاستخدامها كعلاج للمصابين بالفيروس التاجي .
وأعلنت اليوم وزيرة الصحة هالة زايد، بدء تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد ببلازما المتعافين من الفيروس، وذلك لعلاج الحالات الحرجة. اعتاد الكثير تناول مشروب العرقسوس في رمضان عند الإفطار وهي عادة شهيرة في العديد من الدول العربية، لكن الإفراط في تناول العرقسوس قد يسبب مشاكل صحية خطيرة وخاصة لمرضى الضغط المرتفع وللحوامل.
1- يسبب ارتفاع ضغط الدم بشكل سريع وهائل
2-يؤدي ضغط الدم المرتفع بسبب العرقسوس إلى مشاكل خطيرة مثل قصور القلب أو اعتلال الدماغ أو السكتة الدماغية.
3-قد يسبب شرب العرقسوس بشكل مفرط في ضعف العضلات وعدم انتظام ضربات القلب 5-يسبب العرقسوس احيانا احتباس السوائل في الجسم مما يضر بصحة الكلى 6- العرقسوس يحتوي على مركب الجليسيرزيزين الذي يسبب انخفاض مستويات البوتاسيوم في الجسم 7-قد يسبب الافراط في تناول العرقسوس الإجهاض او الولادة المبكرة عند الحوامل.