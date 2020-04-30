نشرة المرأة والصحة .. 7 أمراض تزيد خطر وفاة المصابين بـ كورونا.. و10 أضرار لشرب العرقسوس

نشر موقع "صدى البلد" ، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

كشفت دراسة علمية حديثة أن السمنة تزيد من خطر الوفاة بعد الإصابة بكورونا بنسبة تقارب 40 في المائة ، وذلك بحسب ما نشره موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية.





وأكدت الدراسة أن معدلات الوفيات أعلى بنسبة 37 في المائة بين مرضى كورونا الذين يعانون من السمنة المفرطة ، ثم يليه المصابون بالخرف بنسبة 39 % ويليه المصابون بأمراض القلب بنسبة 31 في المائة.





مصر تبدأ استخدامه.. كيف يشفى مريض كورونا بـ البلازما؟

في ظل تفشي فيروس كورونا في العالم و تزايد عدد الحالات المصابة به يوميًا، بدأت بعض الدول تجري تجارب على استخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا لاستخدامها كعلاج للمصابين بالفيروس التاجي .







