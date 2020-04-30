أسامة سليمان يكتب: نيوتن.. والحظر!

"إذا كنت تعتقد أن المغامرة خطيرة، فعليك أن تجرب الروتين ، فهو قاتل".. هكذا عبر الروائى البرازيلى باولو كويلو عن مفهوم " الروتين" لديه، واصفا التعود عليه بأنه "شبح قاتل"..









إن ما استوقفنى فى هذه العبارة ما نمر به خلال الفترة الحالية (الحظر) ، فبمجرد ذكر كلمة "روتين" يقفز إلى الأذهان معنى الملل والضجر من تكرار الأشياء نفسها يوميا، فالإيقاع بطىء فى عبور اليوم، وملء فراغ الأيام المتكرر ، فالملل ليس عيبا فى الشخصية، لكنه حالةُ تتسبب فيها ظاهرةٌ سلوكيةٌ تسمى "التعود"، وهى حالة طبيعية لألفة الأشياء بمرور الوقت، ويفسر ذلك أن الأشياء والعلاقات تبدأ بصورة ممتعة، ثم تَفقد بريقها، حيث يَبرع البشر، بشكلٍ مذهلٍ، فى التعود على التغيرات الإيجابية والسلبية فى الحياة، والدليل على ذلك، فكِّر فى آخر مرةٍ حصلتَ فيها على علاوةٍ، أو اشتريت سيارةً، أو انتقلت إلى مدينةٍ جديدةٍ، أو وقعت فى تجربة حب؛ فى البداية ستجلب لك هذه التجارب إحساسا هائلا بالمتعة، لكن بمرور الوقت تتحول، تدريجيا، إلى جزءٍ من الروتين..









وهذا ما يفعله بنا الحظر، فكثير من أصدقائى المقربين لا يخرجون من دائرة التواصل الاجتماعى، فهم ما بين القفز على منصة "فيس بوك" و"واتس" و"إنستجرام" و"يوتيوب".. وغيرها من مواقع التواصل، حتى ينتهى يومهم، دون إظهار أى قيمة مضافة إليهم، ولكن ما يَلفت نظرى إبداع المصريين فى التغلب على الظروف الصعبة بكل الطرق، التي أضافت البهجة فى ليالى الحظر المقلقة، فبعض الأشخاص "يَعزفون" من شرفات المنازل لتسلية الناس فى ساعات الحظر، وآخر "يُغنى"، والثالث "يَنشُد"، وسط تصفيق وتهليل وتكبير الدراويش المستمعين والمستمتعين بهم فى العمارات المجاورة، لإضفاء جو من البهجة والمتعة، وكنوع من الترفيه، ووسيلة بديلة، بعد إغلاق النوادى والكافيهات بشكل كامل طوال فترة حظر التجول..









قد يكون للحظر وجه آخر- يختلف تماما عن الوجه السلبى، الذي يزعج الكثيرين- هو الخروج من البيت الإلكترونى (العالم الافتراضى)، وهو بيت شديد الصغر لا ينتمى فيه الإنسان إلا إلى نفسه، والذى حول العالم، بكل ما فيه، من بشر وحجر وكائنات، إلى عالم كئيب، بإمكان كل فرد فيه أن يتواصل، عبر شاشة كمبيوتر أو تليفون محمول، مع من يريد، فى أى مكان وزمان، وأصبحت فيه أقدس المشاعر مجرد ومضات إلكترونية، تنطفئ عادةً بعد ثانية من اشتعالها، وأصبحت حَجر الأساس فى التواصل والاتصال بالبشر، والتى نجحت فى السير بخطوات سريعة جاءت على حساب العائلة ودفء الأسرة..









فهل تعيد ليالى و"لمة" الحظر لنا النظر فى انتظام أمور حياتنا اليومية، أو المهام التي نؤديها كروتين يومى دائم ومستمر ؟ ..وهل بقليل من التنظيم نستطيع أن ندير يومنا، بشكل يمكننا من استثماره والإنجاز فيه، دون الوقوع كضحية، أو فريسة للتعود؟ ..وهل توزيع المهام على اليوم، وأخذ قسط من الراحة بين المهمة والأخرى، والحرص على الابتكار فيما نفعله من مهام، وإدخال الأشياء المحببة، كالهوايات والأنشطة، إلى روتيننا اليومي، سيخرجنا من دوامة الملل والضجر.؟ ..







