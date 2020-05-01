200 ألف مستفيد من خدمات الهلال الأحمر المصري بأزمة كورونا

في إطار الجهود الجارية لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد covid-19 بقطاعات الدولة تستمر جمعية الهلال الأحمر المصري من خلال أفرعها بمحافظات الجمهورية في الاستجابة السريعة لمواجهة تفشي الفيروس.





قال الدكتور رامى الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، لـ"صدي البلد" إنه منذ بداية تفاقم الأزمة في مارس الماضي وحتى الأن نفذ الهلال الأحمر المصري عدة تدخلات بارزة من منطلق المسئولية المجتمعية في أوقات الأزمات شملت أكثر من 179600 مستفيد من خدمات التوعية والتعقيم وأكثر من 12043 مستفيد من الخدمات الإغاثية المباشرة بالمناطق المعزولة والمتضررة.





ويعد الهلال الأحمر المصري من أوائل المؤسسات التي بادرت بتولي مسئوليات التعقيم والتطهير على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تم تنفيذ أكثر من 714 مهمة تعقيم وتطهير شملت الأماكن الحيوية بالمحافظات.





شملت الحملة مديريات التضامن الاجتماعي – مديريات الإسكان - شركات الاتصالات – المستشفيات – أكمنة الشرطة الليلية – شركات الكهرباء – مكاتب التأمينات الاجتماعية – مديريات التربية والتعليم ...) وأكثر من 935 مهمة توعية شملت دور رعاية الأيتام والمسنين و الأحداث حيث بلغ عدد المستفيدين منها 1611 مستفيد، وعدد 76 مهمة توزيع مساعدات إغاثية تضمنت ( مستلزمات لفرش وتجهيز مقرات العزل ببعض المدن الجامعية بالمحافظات – معونات غذائية للأسر والفئات المتضررة ) بالإضافة الى تدخلات الدعم النفسي و التي تقدم لراغبي ومحتاجي الخدمة من المتواجدين بالعزل المنزلي و الحجر الصحي و دور الإيواء و المسنين والتي بلغ عددها 211 مهمة دعم نفسي تم تقديمها على مستوى محافظات الجمهورية.





على صعيد أخر لم تقتصر تدخلات الهلال الأحمر المصري في مواجهة أزمة كورونا على المصريين فقط بل شملت أيضًا عدد من الأخوة الأفارقة والسوريين وغير المصريين من اللاجئين والمهاجرين الذين طالهم الضرر جراء الإجراءات الوقائية الجارية.

تم توزيع أكثر من 280 كرتونة مواد غذائية للأخوة الأفارقة بمحيط القاهرة الكبرى حتى الأن بالإضافة الى استقبال غرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصري استغاثات أكثر من 160 متصل من ضمنهم اللجنة الإريترية بمصر والذي أعربت عن حاجته لدورات توعوية للوقاية من الفيروس الي جانب بعض المساعدات الغذائية للعمالة اليومية المتضررة من أبناء الجالية ويجري حاليًا دراسة وتقييم كافة احتياجاتهم الأساسية وحصرها للتعامل معاها من خلال الإدارات المختصة بالهلال الأحمر المصري.





كما يتولى حاليًا متطوعي الهلال الأحمر المصري استئناف أعمال تنظيم المواطنين أثناء صرف مستحقات تكافل وكرامة للعمالة الغير منتظمة وكذا تنظيم المواطنين أثناء عمليات صرف المعاشات بالبنوك ومكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي.

ساهم في هذه التدخلات منذ بداية الأزمة وحتى الأن أكثر من 3320 متطوع من متطوعي أفرع الهلال الأحمر المصري بمحافظات الجمهورية، ولا يزال العمل بجميع الأفرع جاري على قدم وساق لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.