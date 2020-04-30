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ديني

علي جمعة: سيدنا عيسى وسيدنا يحي أولاد خالة.. فيديو

الخميس 30/أبريل/2020 - 08:06 م
علي جمعة: سيدنا عيسى
علي جمعة: سيدنا عيسى وسيدنا يحي ولاد خالة
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محمود ضاحي
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن سيدنا يحي وسيدنا عيسى ولاد خالة.

وأوضح جمعة، خلال برنامج " مصر أرض الأنبياء" على الفضائية الأولى، أنه لا بأس من تعدد الأنبياء في وقت واحد لأن النبي يبلغ عن الله في قومه وليس ضروري أن يكون كل الأنبياء مثل النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وأشار إلى أن هناك أنبياء أرسلوا إلى  العالمين وهناك من أرسل إلى قومه فقط، منوها بأن سيدنا يعوب ويوسف أنبياء وكانوا في وقت واحد.

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن حضور الملائكة عند سيدنا إبراهيم قبل أن يخسفوا بقوم لوط الأرض حتى يكون عنده علم وخبر بما سيحدث فهو أبو الأنبياء ، وأيضا حتى لايفزع سيدنا ابراهيم من طريقة الخسف، ويكون عنده معلومة عما سيحدث.

وأوضح جمعة، أن سيدنا ابراهيم كان أبا روحيا، وكان يناقش الملائكة في الصبر على قوم لوط حتى يعودوا عن انحرافهم.

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