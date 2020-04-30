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توك شو

لأول مرة.. أحمد السقا يهزم درة في مسابقة الموازين

الخميس 30/أبريل/2020 - 08:08 م
السقا
السقا
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عبد الخالق صلاح
استطاع النجم أحمد السقا، أن يفوز لأول مرة على الفنانة درة، في مسابقة تقدير الموازين، والتي ينافس فيها الشخصان في ضبط كمية كيلو جرام من أشياء مختلفة على الميزان.

وكانت درة هزمت السقا في كافة المسابقات الفائتة من برنامج المسابقات؛ ولا يزال السباق مستمرا إلي أن تنتهي الجولة الأخيرة. 

برنامج "اغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم.

وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية.

بالإضافة إلى ذلك يوجد مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.

يُعرض برنامج "إغلب السقا" على MBC مصر يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 12:00 منتصف الليل.
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