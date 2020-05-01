الجامعات في أسبوع.. رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي بـ عيد العمال.. تأجيل امتحانات مقررات التخلفات بآداب عين شمس.. وطلاب Our vision بـ تجارة القاهرة مستمرون في نشاطهم أونلاين

_رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد العمال

_عميد آداب عين شمس: تأجيل امتحانات مقررات التخلفات لحين انتهاء تعليق الدراسة

_صيدلة حلوان تقدم 6 نصائح لزيادة المناعة في رمضان

_متحديا كورونا.. طلاب "Our vision" بتجارة القاهرة مستمرون في نشاطهم أونلاين





تقدم الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والسادة النواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملون بالجامعة، بأسمى التهانى للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال.





ويغتنم رئيس الجامعة المناسبة ليؤكد على دور عمال مصر في بناء ورفعة الوطن مثمنا قيمة العمل فهو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة و المستدامة فى المجالات كافة وهو مفتاح التقدم والرخاء، كما أثنى على تقدير الدولة و قيادتها السياسية لأبناء مصر الأوفياء، ولجهودهم المتفانية من أجل دفع عجلة الإنتاج.

وأشاد رئيس الجامعة بالتزام عمال مصر المخلصين بمواصلة العمل بشجاعة و إخلاص في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد و هو ما يعكس رغبة صادقة من أبنائها الأوفياء فى غد أفضل و مستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة.





قال الدكتور مصطفي مرتضي عميد كلية الاداب جامعة عين شمس، إنه يوجد بعض الأقسام لم تعمل بنظام الساعات المعتمدة منوها بانه يوجد بعض الطلاب من المستوي السادس تدرس مواد من المستوي الرابع وغيرها من الطلاب يدرسون بنظام الساعات المعتمدة يدرسون في مستويات غير مستوياتهم.





وأضاف عميد أداب لـ صدي البلد، أن جميع الطلاب الذين يدرسون من مواد الفرق النهائية سوف تؤجل امتحاناتهم لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة أما بالنسبة لفرق النقل يتم الاكتفاء بعمل "سؤال بحثي، ومقال بحثي، ومشروع بحثي " سوف يعلن جميع التفاصيل الخاصة بها 7مايو.

وأشار الي ان الجزء العملي وأيضا مشاريع التخرج سوف يتم تأجيلها لحين انتهاء تعليق الدراسة وسوف توقف الدراسة عبر منصات التعلم الالكتروني بالكلية يوم الخميس ٣٠ ابريل و تأجيل امتحانات مقررات التخلفات.

ووضح موقف طلاب الدراسات العليا سوف تؤجل امتحاناتهم لحين انتهاء مدة الحظر مثل طلاب الفرق النهائية وهي بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة.

كان المجلس الأعلى للجامعات قرر لطلاب فرق النقل، إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني، على أن تستبدل إما بأبحاث أو اختبارات إلكترونية.









قدمت كلية الصيدلة جامعة حلوان نصيحة جديدة عن سبل زيادة المناعة في رمضان، في إطار سلسلة النصائح التي تقدمها خلال شهر رمضان المبارك.





وتتضمن نصيحة اليوم مجموعة من الأطعمة التي تسهم في زيادة المناعة في شهر رمضان وهي: ١-التمر: يحتوي على بعض الفيتامينات والمعادن التي تعمل كمضادة للاكسدة وتحسين الجهاز المناعي. ٢-الحليب: حليب الأبقار له القدرة على مقاومة أمراض الجهاز التنفسي مثل الحساسية والربو. ٣- الدجاج والديك الرومي: غني بفيتامين B6 والذي يساعد على تكوين خلايا الدم. ٤-الزبادي: خاصة في وجبه السحور يحتوي على الكالسيوم واليود وفيتامين د، ب. ٥- الشوفان: يمكن مزجه مع الحليب أو الزبادي ويعمل كمادة مضادة للفيروسات. ٦-بعض المأكولات بها مضادات للأكسدة مثل السبانخ، الثوم، البروكلي، الكركم، الفلفل الأحمر.

قدم نصيحة اليوم الدكتورة هناء عطية كلية الصيدلة جامعة حلوان.









على الرغم من كل الظروف التي تمر بها البلاد في وقتنا الحالي، والتي وضعت الطلاب وحديثي التخرج في مأزق في البحث عن التدريبات والخبرات العملية المتاحة لهم للتواجد بقوة في سوق العمل، وإثبات الذات، إلا إن النشاط الطلابي Our vision التابع لكلية التجارة جامعة القاهرة، له رأي آخر، ومشاركة إيجابية من خلال المحاضرات الإلكترونية التي يقدمونها في الفترة الحالية.





من جانبها قالت هاجر أشرف الطالبة بكلية التجارة ومسؤولة العلاقات العامة بالنشاط، إن النشاط الطلابي مستمر في تقديم تدريباتهم عن طريق محاضرة أسبوعية للطلاب بشكل منظم وفعال، موضحة أن ظروف الإجراءات الوقائية الحالية جعلهم يتوقفون.

وأضافت هاجر، ل"صدى البلد"، أن رغم ظروف إنتشار فيروس كورونا، لم يمنعهم من إتمام مابدأوه، واستمروا على خطتهم في البرنامج التدريبي لديهم، و أيضًا تقديم الكثير من الحلول المفيدة لكل الطلاب لكي يصلوا لأقصى استفادة ممكنة من الوقت الحالي عن طريق المحاضرات الإلكترونية (online sessions).

وأشارت مسؤولة العلاقات العامة بالنشاط، إلى أن الهدف من المحاضرات الإلكترونية هي تشجيع الطلاب على التعلم ومعرفة الكثير من المجالات الموجودة في سوق العمل، وكيفية استغلال الشبكة العنكبوتية بطريقة مفيدة في التعلم الإلكتروني من خلال التواجد في المنزل.

وتابعت هاجر أشرف، أنه بداية من 20 أبريل الجاري، وحتى 23 مايو المقبل، سوف يقومون 12 محاضرة تدريبية مختلفة في الكثير من المجالات وعرضها للطلاب، لافتة إلى أن حضور هذة المحاضرات على الإنترنت بدون أي تعطل أو تجمع غير صحي، وتنفيذها بصورة إيجابية متناسبة مع الوضع الحالي بهدف الاستمرار في النفع والمعرفة بطريقة آمنة.



الجدير بالذكر أن نشاط الطلابي" Our vision"، تم تأسيسه منذ 14 عاما، ويهدف إلى التنمية المستدامة من خلال تطوير قطاع التعليم وتقليل الفجوة العملية والعلمية للطلاب، وذلك عن طريق الفعاليات والأنشطة الخاصة بهم وأساسها برامجهم التدريبية في 8 مجالات مختلفة وهم؛ المحاسبة، ريادة الأعمال، المراجعة، البنوك، التسويق، المبيعات، الموارد البشرية، والإعلانات.

وتقوم هذه البرامج على أساس المصادر العلمية الموثوقة واستشارات من أهل الخبرة في مجالات سوق العمل.



