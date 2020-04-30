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برلمان

قيادي بالمؤتمر يطالب بتدريس قصص الشهداء بالمدارس ويشيد بمسلسل "الاختيار"

الخميس 30/أبريل/2020 - 08:38 م
حسام مرسي عضو الهيئة
حسام مرسي عضو الهيئة العليا لحزب الموتمر
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أحمد أيمن
قال حسام مرسي عضو الهيئة العليا لحزب الموتمر أن الدراما جزء من بناء الشخصية المصرية ، مشيدا بالأعمال التي تجسد بطولات شهدائنا وعلي راسها مسلسل الاختيار الذي يذاع في شهر رمضان.

وأضاف مرسي في بيان له اليوم الخميس ان مسلسل الاختيار  يعزز من ترسيخ الوطنيه والانتماء وحب الوطن.

لافتا إلى أن متابعه الشعب المصري مسلسل الاختيار و الحرص علي مشاهدته والتفاعل بعد كل حلقه علي مواقع التواصل الاجتماعي وكتابة قصص الشهداء خير دليل على أن الشعب المصري يدرك أهمية تلك الاعمال وانها مؤثرة في وجدانه.

وأشار مرسي إلى أنه لابد ان تكون الاسرة المصرية حريصة علي مشاهدة تلك الاعمال مع الابناء خاصة وأنها تسهم في زيادة الوعي وادارك ما يحاك بالوطن.

وطالب مرسي  وزارة التربية والتعليم بضرورة ان تحتوي المناهج الدراسية في المراحل التعليمية المختلفة قصص الشهداء وتسرد ما قاموا به وما قدموه من تضحيات للمحافظة علي تراب هذا الوطن.
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