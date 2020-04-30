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حوادث

حريق في برج سكني بـ السويس

الخميس 30/أبريل/2020 - 08:49 م
سيارات الحماية المدنية
سيارات الحماية المدنية
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حسن غنيمة
نشب  حريق هائل في روف برج سكني بمحافظة السويس مساء اليوم الخميس بدون وقوع اى إصابات، وانتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحريق.

تلقى اللواء رجب عبدالعال، مدير أمن السويس، بلاغا بنشوب حريق ببرج سكني بشارع الجيش بحى السويس بالدور الاخير .

وانتقل عدد من سيارات الإطفاء الي موقع الحريق من اجل السيطرة على الحريق التى تصاعدت الادخنة بيه بشكل مكثف وسط حالة من القلق من اهالى سكان البرج ، وتواجدت قوات الأمن في محيط البرج السكني.

وانتقل قيادات امنية بالسويس، الي موقع حريق البرج السكني لمعرفة السبب وراء اندلاع الحريق ، وتواجدت قوات إدارة المرور بالشارع.


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