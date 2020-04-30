حريق في برج سكني بـ السويس

تلقى اللواء رجب عبدالعال، مدير أمن السويس، بلاغا بنشوب حريق ببرج سكني بشارع الجيش بحى السويس بالدور الاخير .





وانتقل عدد من سيارات الإطفاء الي موقع الحريق من اجل السيطرة على الحريق التى تصاعدت الادخنة بيه بشكل مكثف وسط حالة من القلق من اهالى سكان البرج ، وتواجدت قوات الأمن في محيط البرج السكني.





وانتقل قيادات امنية بالسويس، الي موقع حريق البرج السكني لمعرفة السبب وراء اندلاع الحريق ، وتواجدت قوات إدارة المرور بالشارع.







