نص كلمة أبو الغيط باجتماع اليوم عن اعتداء اسرائيل على أراضي الضفة الغربية

عقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، اليوم الخميس، دورة غير عادية، برئاسة سلطنة عمان، بطلب من دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء، وذلك عبر الاتصال المرئي، التزامًا بإجراءات السلامة والوقاية في ظل الوباء العالمي الناجم عن فيروس كورونا المستجد.









واستنكرت جامعة الدول العربية، خطة إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، معتبرة ذلك "جريمة حرب جديدة" بحق الفلسطينيين.









ووجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط كلمة جاء نصها الكامل كالآتى:-









معالي السيد يوسف بن علوي، وزير خارجية سلطنة عُمان،

أصحاب السمو والمعالي الوزراء،

السيدات والسادة،





اسمحوا لي في البداية أن أتقدم لكم، وللأمة العربية، بالتهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، الذي يحل علينا هذا العام في أجواء استثنائية نرجو ألا تطول.. ونتمنى لبلادنا وشعوبنا الصحة والسلامة، وأن نخرج بإذن الله سالمين من أزمة جائحة الكورونا.









إن هذه الدورة غير العادية هدفها الأساسي التنبيه من خطورة المُخطط الإسرائيلية بضم أجزاء من الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها .. والتحذير من التبعات المحتملة لهذا المخطط على الأمن الإقليمي والاستقرار في المنطقة.









إن توجهات الحكومة الإسرائيلية الجديدة تُخاطر بإشعال فتيل التوتر في المنطقة، مُستغلةً حالة الانشغال العالمي بمواجهة #وباء_كورونا "#كوفيد19"، لفرض واقع جديد على الأرض؛ ولا شك أن الإقدام على اتخاذ مثل هذه الإجراءات سيفتح الباب أمام توتراتٍ ومخاطر يصعب التكهن بمآلاتها، بما يُضيف إلى المصاعب الكبيرة التي تجابهها دول المنطقة جراء الوباء.





إننا نؤكد مُجددًا على أن النوايا الإسرائيلية، التي تلقى للأسف مُسايرة وتشجيعًا من الولايات المتحدة، تُمثل خرقًا خطيرًا للقانون الدولي وعلى المجتمع الدولي، ممثلًا في مجلس الأمن، أن يتحمل مسئولياته؛ وأن يبعث لإسرائيل برسالة واضحة برفض هذه التوجهات وعدم الإقرار بها أو تمريرها.. إن #الجائحة يتعين أن تدفعنا للتعاون والتعاضد على الصعيد العالمي، وليس للإمعان في الإجراءات الأحادية وفرض الأمر الواقع ؛ ولا شك أن الأوضاع الحالية لا تحتمل المزيد من التدهور أو ظهور مشكلات جديدة تُضاف إلى ما تُعانيه الشعوب بالفعل من آلام وخسائر.







