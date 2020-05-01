عبدالمجيد : تقدمت بمقترح مبادرة «أبناؤنا في قلوبنا» في 9 أبريل الجاري

قال الكاتب الصحفى أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس لجنتي الرعاية الاجتماعية والصحية، ان مبادرة "أبناؤنا فى قلوبنا " لخدمة الصحفيين وتقديم الدعم لهم فى الازمات .

وأضاف عبدالمجيد ل "صدى البلد" أنه تقدم بطلب خاص بالفكرة تقدم الى النقيب وأعضاء مجلس النقابة، بتخصيص حساب بنكي للجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، لصالح مبادرة «أبناؤنا في القلب»، التي تستهدف رعاية الأيتام من أبناء الزملاء الصحفيين فى ٩ أبريل الجارى ، مشيرا الى انه سيواصل طرح العديد من الأفكار الخدمية خلال الفترة القادمة .

من جانب آخر أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين أن مجلس النقابة بدأ الإجراءات التنفيذية لإنشاء حساب الطواريء والحالات الحرجة، الذي صدر به قرار المجلس في 2 أكتوبر 2019.

وأضاف النقيب أنه تم إعداد استمارة موافقة على المساهمة، للتوقيع عليها ممن يرغب من أعضاء النقابة بخصم مبلغ خمسين جنيها شهريا من قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص به، بدءا من شهر مايو 2020 ولمدة 6 شهور أو 9 شهور أو 12 شهرا، بحسب اختيار كل عضو.

وأكد النقيب أنه سيتم إرسال الاستمارات للمؤسسات الصحفية للتوقيع عليها ممن يرغب من الزملاء، وستكون أيضا متاحة على الموقع الإلكتروني للنقابة وبمقرها. وأوضح رشوان أنه سيتم التنسيق الفوري بين أعضاء مجلس النقابة والزملاء رؤساء المؤسسات ورؤساء التحرير، لتنظيم وتعجيل التوقيع على هذه الاستمارات.

وأعلن رشوان أنه من ناحية أخرى، فقد افتتح المجلس، نقيبا وأعضاء، الحساب فور اتخاذ قرار إنشاءه بمساهمة ألف جنيه من كل منهم وبخصم 100 جنيه من البدل الخاص بكل منهم لمدة عام كامل. وأضاف أنه سيتم فورا فتح باب المساهمة للراغبين من الزملاء، وغيرهم، بخلاف الخصم السابق الإشارة إليه من بدل التدريب، لدعم موارد الحساب.

واختتم نقيب الصحفيين تصريحاته بأنه وأعضاء المجلس يدعون جميع الزملاء للمساهمة في هذا الحساب، لكي يتوفر مورد ذاتي كبير للنقابة لمواجهة ما قد يحل بالزملاء وأسرهم من اوضاع طارئة أو حرجة تستلزم السرعة، وهو ما سيخضع لقواعد ومعايير معلنة سوف يضعها المجلس في اجتماعه الأسبوع القادم.

وكان قد أعلن عبدالمجيد، فى وقت سابق انه تقدم بطلب الى مجلس النقابة بالمبادرة ، مشيرا انه ليس هناك وقت يكون أبناؤنا أحوج فيه لتفعيل تلك المبادرة من ذلك الوقت، خاصة مع وفاة عدد من الزملاء، آخرهم الزميل محمود رياض، لنقدم ما ينبغي علينا تقديمه كنقابة وكأسرة صحفية، لأبنائنا، الذين يستوجب علينا، أن نضعهم في قلوبنا، وقائمة أولوياتنا.



وأشير إلى أن المقترح، يستهدف العمل المؤسسي، الشامل المحقق للهدف، مع حفظ كرامة أسر الزملاء، ويمكن إيضاح ذلك في النقاط التالية:

أولًا: المقترح يستهدف العمل المؤسسي، لديمومة الدعم، فلا يقتصر على لحظات التعاطف التالية على صدمة فقد أحد الزملاء، ثم سرعان ما تشغل الحياة الجميع، بينما الأيتام يتركون لمكابدة أعباء الحياة بلا معين، يضمن الدعم الدائم للحالات الحالية، وما يمكن أن يلحق بهم مستقبلًا، لأي سبب، لا قدر الله.

ثانيًا: هدف شمول الرعاية، يتحقق من خلال لجنة، لدراسة حالات الأيتام، وفق ظروف كل أسرة، وأعمار أفرادها، ومراحلهم التعليمية، وظروفهم الصحية، واحتياجاتها المعيشية، مقارنة بمصادر دخلها الثابت، أو غيرها من المصادر، كالميراث وغيره، ليصل الدعم بنسبة كافية ووفق الاستحقاق.

ثالثًا: تلك الآلية المؤسسية، تحفظ كرامة أسر الزملاء، كون اللجوء سيكون للنقابة، وتسلم الدعم عن طريق النقابة، لإعفائهم من الحرج الذي يتعرضون له بوضع أسمائهم وبياناتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أنه يحمي من توفاه الله من عام أو أكثر فسقط من ذاكرة البعض.

رابعًا: رقم الحساب يتيح إمكانية، التبرع لمرة واحدة أو موسمي، أو شهري، وفق رغبة الزميل المتبرع، كما يتيح تخصيص التبرع لأسرة بعينها، لمن يرغب.

خامسًا: آليات تنفيذ المقترح:

١- يتم فتح حساب بنكي، وآخر بريد، لتلقي تبرعات الزملاء لصالح الرعاية الاجتماعية للأيتام من أبناء الزملاء والزميلات.

٢- يتم تخصيص رقم فودافون كاش، باسم المشروع، لصالح تبرعات الأيتام، لتسهيل إجراءات التبرع.

٣- التعاقد مع إحدى شركات الاتصالات، لتخصيص رسالة قيمتها ١٠ جنيهات، لدعم الأيتام، لتسهيل التبرع دون جهد، ومنح الزملاء، الراغبين في المساهمة فرصة التبرع وفق ظروفهم بحدود دنيا ١٠ جنيهات.

٤- يتم تحديد سهم كفالة اليتيم بـ ٢٠٠ جنيه شهريًا، بحيث نعطي فرصة لمن يرغب في استقطاع قيمة ثابتة من البدل، سواء كان ربع أو نصف سهم أو أكثر من البدل لصالح كفالة الأيتام.

٥- يتم تشكيل لجنة، مهمتها دراسة الحالات، والاستحقاق، والإشراف على أوجه الإنفاق، تتشكل من السكرتير العام، ورئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، وأمين الصندوق، ويعاونهم عضو من الشؤون القانونية، وعضو من القطاع الإداري بلجنة الرعاية الاجتماعية والصحية.

٦- يمنح الدعم للأيتام المستحقين، وفق دراسة الحالة، من هم لايزالون في مراحل التعليم.

٧- تختص اللجنة بوضع خطة الدعم، موسمي (رمضان- أعياد- بداية الدراسة)، أو بشكل شهري، وفق الموارد المتوافرة بالتبرعات بعد إعلان أرقام الحسابات الرسمية.

٨- عند وجود حالات احتياج ملح، لبعض الأيتام، كحالات الإصابة المرضية، التي تتطلب كلفة علاج كبيرة، أو تعرض بعضهم لحادث، أو غير ذلك، يحق للجنة الإعلان الرسمي عن تفاصيل الحالة دون ذكر الأسماء، ليتاح للقادرين من الزملاء، إمكانية تلك الحالات بعينها استثنائيًا.

٩- يتم العمل من خلال التبرعات، على توفير دعم عيني مثل «شنط» رمضان، أو الملابس الدراسية.