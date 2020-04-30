النقل تكشف عدد ركاب مترو الأنفاق والسكة الحديد أمس

أكدت وزارة النقل أن عدد ركاب السكة الحديد أمس بلغ 321729، فيما بلغ عدد ركاب خطوط المترو الثلاثة أمس الأربعاء، 1.045833 مليون راكب من خلال 1215 رحلة قطار قامت بها خطوط مترو الأنفاق الثلاثة، حيث نقل الخط الأول 600.478 راكبا والخط الثانى 379.652 راكبا والخط الثالث نقل 65.703 ركاب.

وواصلت شركة المترو اليوم أعمال تطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

قالت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات إن الحالات المشتبه إصابتها أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التى تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أى مريض كان محجوزا بالمستشفى وله تاريخ سفر بالخارج.