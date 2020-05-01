بعد قرار التضامن .. نقابة الصحفيين تستعد لصرف المعاشات

تستعد نقابة الصحفيين لاستقبال الزملاء الراغبين فى صرف معاشات شهر مايو من مكتب بريد النقابة .

ويبدأ مكتب بريد نقابة الصحفيين فى صرف معاشات الزملاء ٣ مايو المقبل ، وذلك بعد وضع الإجراءات الاحترازية وإعادة تعقيم المكتب .

من جانب آخر توفر النقابة كافة الخدمات الزملاء طوال أيام الأسبوع، كما توفر إدارة مشروع العلاج استمارات التحاليل والاشعة وخطابات تحويل المستشفيات عن طريق خدمة الواتس .

وكانت قد قررت نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي اجراء تعديل علي الخطة الخاصه بصرف معاشات شهر مايو تماشيا مع ماتقرر من اعتبار يوم السبت الثاني من مايو اجازه رسميه بمناسبة عيد العمال بحيث يكون اول يوم لصرف المعاشات من مكاتب البريد ومنافذ الهيئة القومية للتامينات في يوم الاحد ٣ مايو وذلك في اطار خطة الدولة للتيسير على اصحاب المعاشات و ضمان سلامتهم , وبالتالي تكون جميع المعاشات متاحه للصرف من البطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من الصرافات الالية "ATM" اعتبارًا من صباح الجمعة الموافق الاول من مايو بدون حد اقصي .



