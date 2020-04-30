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ديني

شيخ الأزهر يوضح الفرق بين الرحمن والرحيم .. إحداهما لا يجوز وصف البشر بها

الخميس 30/أبريل/2020 - 08:44 م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
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محمد صبري عبد الرحيم
أوضح الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الفرق بين كلمتي الرحمن والرحيم، مؤكدًا أن صفة الرحمن أبلغ في معنى الرحمة من صفة الرحيم، لأن من معانيها ما يشير إلى إيجاد الإنسان وهدايته إلى السعادة الأدبية في الآخرة، وهذا الفعل لا يقدر عليه إلا الله تعالى، ولا يستطعه أحد غيره، ومن هنا لا يطلق وصف الرحمن على غيره سبحانه، بخلاف وصف الرحيم، فإنه لما كان يتعلق بمعنى الإحسان، والإحسان لفظ مشترك في إطلاقه على الله والبشر جاز إطلاق وصف الرحيم عليه تعالى مثله في ذلك مثل عالم وقادر وسميع وبصير.


وقال شيخ الأزهر، خلال برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب» المذاع عبر العديد من الفضائيات، إن الرحمة والتراحم من أبرز الصفات الخلقية التي أمرنا الشرع بالتحلي بها، ويحتاج الناس اليوم لضمان حياة إنسانية كريمة؛ لما لها من أثر بعيد المدى في تعميق الشعور بالمحبة والمودة وتحقيق عمارة الأرض، ولما لغيابها من أثر قوي في تحويل الناس لشيء أشبه بالفوضى والتفكك الأسري والاجتماعي، وإيقاظ نوازع الشر وإشعال الحروب والتسلط على البلاد والعباد.



وأضاف: أن من عظمة صفة الرحمة أن الله سبحانه وتعالى تسمى بها مرة باسم الرحمن ومرة باسم الرحيم، وأن اسم الرحم التي هي علاقة القربى ومناط التواصل بين بني آدم مشتق من صفة الرحمة التي اتصف بها الله سبحانه وتعالى.


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وتابع الإمام الأكبر، أن صفة الرحمة وردت في القرآن الكريم 199 مرة، وبمعانٍ كثيرة منها أرزاق المخلوقات، والغيث المرسل من السماء، والعافية من الابتلاء والاختبار، والألفة والمحبة، قال تعالى في شأن أتباع عيسى عليه السلام: «وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً»، ووصفت بها التوراة المنزلة على سيدنا موسى -عليه السلام- في قوله تعالى: «وَمِن قَبْلِهِ كِتَاب مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً»، ووصف بها القرآن الكريم في قوله تعالى: «وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا».


وواصل: أن الرحمة في بني آدم هي إرادة إيصال الخير، وهي حالة وجدانية تعرض للإنسان الرقيق القلب، وهي مبدأ الرفق بالآخر والإحسان إليه، بينما الرحمة التي يتصف بها الله فهي من قبيل الإحسان المجرد عن الأعراض المادية الحسية، وهي أوسع وأشمل تسع الخلق جميعًا في الدنيا والآخرة، وليس فيها شبه من الرحمة الإنسانية إلا الاشتباه في الاسم، مستدلًا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: «وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ»، ورفق الله بعباده ولطفه به أكثر من انتقامه وهو ارحم بالعباد من الوالدة بولديها. 

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