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فن

آية عاطف ضيفة برنامج تريند على قناة TeN .. غدًا

الخميس 30/أبريل/2020 - 08:40 م
صدى البلد
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قسم الفن
تحل الفنانة الشابة آية عاطف، ضيفة برنامج "تريند" غدًا الجمعة، في تمام الساعة الثانية عصرًا على شاشة قناة TeN مع الإعلامية سارة خليفة.

تتحدث آية، عن تجربة فيلم "القرار" الذي شاركت في بطولته بجانب عدد من طلبة المعهد العالي للفنون المسرحية.

يناقش فيلم "القرار" قضية فيروس كورونا، وكيفية الوقاية من الاصابة بالفيروس، بطريقة مختلفة ومميزة.

كما قام عدد من الفنانين بدعم الفكرة من خلال ظهورهم في نهاية الفيلم، وهم الفنانة نداء شرارة، والإعلامية إنجي علي، والإعلامي الكبير إبراهيم عيسى، والإعلامية جيهان عبدالله، ويارا الجندي، ومروان قدري، والفنان محمد علي رزق، وعمرو عبدالعزيز، ومحمد عبد السيد، وسارة النجار.

"القرار" بطولة آية عاطف، ومي عبد اللطيف، وياسمين خطاب، وعمر شريف بدر، ومحمد كامل، وأزياء ياسمين عادل.

وأغنية الفيلم "حمل تيقيل" كلمات آية عاطف، غناء وألحان إسلام فهمي، وتوزيع وهندسة صوت د.أحمد المليجي، وكمنجات زياد صقر، ومونتاج A.A stuido، ومكساج محمد صقر، فكرة وقصة آية عاطف، وتصوير وإخراج عمرو آدم.
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