الحكومة الألمانية تؤجل قرار عودة الدوري إلى 9 مايو المقبل

كشفت بعض التقارير الصحفية الألمانية عن صعوبة استئناف بطولة الدوري الألماني يوم 9 مايو كما كان متوقعا.





وأكدت شبكة "ESPN " أنه سيتم عقد اجتماع للحكومة الألمانية يوم 6 مايو لتحديد الموعد النهائي لعودة البطولة.





وأضافت الشبكة أن الاتحاد الألماني سبق وأعلن عن إمكانية عودة الدوري يوم 9 مايو لكن تأخر صدور القرار من الحكومة الألمانية سيؤجل موعد العودة.





وتابعت الشبكة أنه من المقرر أن يتم إجراء فحوصات للاعبي جميع الفريق مرتين في الأسبوع.





وتقوم الفرق الألمانية بالتدريب في مجموعات صغيرة حيث يتبقي 9 جولات لنهاية الموسم الجاري.