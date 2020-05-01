مصرع شخص فى تصادم سيارة وموتوسيكل بالدقهلية

الدقهلية



انتقلت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث كما انتقل ضباط المركز إلى مكان الواقعة.



تم إيداع الجثة مشرحة منية النصر وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

لقي شخص بإحدى قرىمصرعه إثر حادث تصادم دراجته البخارية مع سيارة على طريق أشمون- منية النصر.تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من إدارة النجدة يفيد بمصرع ايمن محمود عبد العال محمد 45 عاما مقيم أشمون الرمان وذلك إثر وقوع حادث انقلاب دراجته البخارية أثناء سيره على طريق أشمون ميت الخولى.