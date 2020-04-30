مسلسل اللعبة الحلقة ١٠.. هشام ماجد يفوز على شيكو بالتحدي

بدأت الحلقة العاشرة من مسلسل اللعبة المعروض على قناة ام بي سي مصر، بمحاولة كل من مازو الذي يجسده هشام ماجد ووسيم الذي يقدمه شيكو على البحث عن كيفية الفوز بالتحدي الجديد وهو الحصول على شخص مثال.





وقام وسيم بترك سيارته وسط الطريق ليقوم بمساعدة في عبور الطريق ولكنه تسبب في حادث بسبب تركه لباب السيارة مفتوح مما أدى إلى خسارته التحدي بسبب ذلك الحادث وفاز مازو بالتحدي وتم تحويل مبلغ 300 ألف جنيه إلى حسابه.





مسلسل "اللعبة" تم عرضه حصريا عبر منصة شاهد بداية من شهر يناير الماضي، وحقق نجاحا.





المسلسل من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني.





يشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.



