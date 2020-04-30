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توك شو

عايدة رياض: بنعشق الرئيس السيسي.. والأعمال الدرامية في عهده لها قيمة

الخميس 30/أبريل/2020 - 09:51 م
عايدة رياض
عايدة رياض
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قسم التوك شو
علقت الفنانة عايدة رياض، على صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "إحنا مش بنحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بس، إحنا بنعشقه". 

وأضافت عايدة رياض في  حوارها مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": أن الرئيس السيسي جعل الجميع يعمل، وحسن العلاقات المصرية الخارجية". 

وأضافت: "الرئيس السيسي ابن مصر، وبيحب مصر، وعايز يعمل حاجة لمصر، عايز يضيف لتاريخ مصر ويسيب حاجة لمصر"، معلقة: "السيسي عايز يعمل كل حاجة، وعايز المصريين تتعالج ببلاش، وإحنا لازم نساعده".

وتابعت عايدة رياض: "شوفوا الأعمال الدرامية هذا العام بقى ليها قيمة إزاي في عهد الرئيس السيسي".

وأكملت الفنانة عايدة رياض،: "هناك أعمال درامية جيدة تمجد التاريخ والشهداء".
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