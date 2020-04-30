شيخ الأزهر: رفق الله بعباده أكثر من انتقامه.. والخالق أرحم من الوالدة بولديها

وأكمل: أن من عظمة صفة الرحمة أن الله سبحانه وتعالى تسمى بها مرة باسم الرحمن ومرة باسم الرحيم، وأن اسم الرحم التي هي علاقة القربى ومناط التواصل بين بني آدم مشتق من صفة الرحمة التي اتصف بها الله سبحانه وتعالى.





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وتابع الإمام الأكبر، أن صفة الرحمة وردت في القرآن الكريم 199 مرة، وبمعانٍ كثيرة منها أرزاق المخلوقات، والغيث المرسل من السماء، والعافية من الابتلاء والاختبار، والألفة والمحبة، قال تعالى في شأن أتباع عيسى عليه السلام: «وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً».





وواصل: ووصفت بالرحمة التوراة المنزلة على سيدنا موسى - عليه السلام- في قوله تعالى: «وَمِن قَبْلِهِ كِتَاب مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً» ، ووصف بها القرآن الكريم في قوله تعالى: «وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا».