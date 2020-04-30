الحكومة تطالب المحافظين بعدم التهاون بعد انتهاء ساعات الحظر.. اقرأ التفاصيل

عقد مجلس المحافظين اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام.





وفي مستهل الإجتماع تقدم رئيس الوزراء للمحافظين بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، مؤكدًا أن لقاءه بهم اليوم يستهدف معرفة الموقف على الأرض فيما يخص توافر الخدمات والمستلزمات الطبية، وتوافر السلع الغذائية الأساسية، وموقف التعامل مع مخالفات البناء، وإجراءات صرف الدفعة الثانية من منحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة.





وفيما يتعلق بالتصدي لمخالفات البناء، أكد رئيس الوزراء ضرورة ألا تقتصر الإزالة على هدم عمود أو إثنين بالمبنى، وإنما تسويته بالأرض، لافتًا في هذا الصدد إلى أنه من واقع خبرته الهندسية فإن المباني يُمكن إعادة إصلاحها إذا لم يتم هدمها بالكامل، مشيرًا إلى ضرورة إستمرار العمل بقوة في هذا الملف، في ظل دعم القيادة السياسية والمتابعة الشديدة لتلك الجُهود، للوقوف في وجه كل من تسول له نفسه استغلال هذه الفترة بهدف تحقيق مكاسب، ظنًا بأن الدولة منشغلة بقضايا أخرى.









وأشار رئيس الوزراء إلى أن الجانب الآخر الذي يتطلب التشديد، هو التعامل خلال فترات حظر التجوال، مؤكدًا على ضرورة عدم التهاون خلال فترات ما بعد ساعات الحظر، بالتعاون مديري الأمن، ولفت مدبولي إلى أهمية التركيز أيضًا على فترات قبل الحظر، مؤكدًا أن تقديرات الحكومة تشير إلى أن الارتفاع الذي تشهده حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال هذه الآونة، كان بسبب الزحام الذي شهدته فترة ما قبل شهر رمضان، حيثُ كان هناك تكدس كبير في الأسواق والمحال، أدى الى إنتشار المرض وظهور حالات أكثر.





وفي ختام كلمته، تطرق رئيس الوزراء إلى إيضاح نقطة مهمة تتعلق بالقرارات التي تم اتخاذها مؤخرًا، بخصوص فتح المحال، لافتًا إلى شكوى عدد من محال الحلويات، من إغلاقها في عدد من المحافظات، موضحأً أن تلك المحال ضمن محال بيع المواد الغذائية، وينطبق عليها الاستثناء والاستمرار في العمل خاصة خلال شهر رمضان.





وخلال الاجتماع، عرض وزير التنمية المحلية تقريرًا حول إجمالى ما تم إزالته من تعديات تتعلق بمخالفات البناء، والمخالفات الزراعية على مستوى المحافظات خلال الفترة من 25 مارس حتى 29 ابريل الجارى، مشيرًا إلى أن بعض المحافظات شهدت تنفيذ إزالة 100‎%‎ من المخالفات.



