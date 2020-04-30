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فن

من باشا مصر لبطل الشهداء.. أمير كرارة كلمة السر للشخصية العسكرية

الخميس 30/أبريل/2020 - 09:56 م
أمير كرارة
أمير كرارة
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آيه عاطف
استطاع الفنان أمير كرارة، أن يجسد شخصية الشهيد "أحمد المنسي" بمنتهى الدقة والإتقان، وكأن المنسي لم يفارقنا قط، خاصة بعد استعانة كرارة، بعائلة المنسي، لمعرفة تفاصيله الحياتية وعاداته اليومية التي كانت مثالًا للشهامة والرجولة ليترك اسمه خالدًا بيننا بعد رحيله، ويثبت أنه المنسي الذي لم ولن يُنسى أبدًا.

ارتبط اسم الفنان أمير كرارة، خلال السنوات القليلة الماضية بلقب "باشا مصر"، حيث استطاع أن يجسد شخصية الضابط بشكل من الاحترافية، في مسلسل "كلبش"، والذي قدم عدة أجزاء منه من خلال شخصية "سليم الأنصاري"، التي حققت نجاحا كبيرا جدًا.

كما قدم أمير كرارة، شخصية الظابط أيضًا من خلال فيلم "حرب كرموز"، والذي حقق إيرادات مرتفعة جدًا وقت عرضه في دور السينما، وبالرغم من تقديمه لشخصية الظابط أكثر من مرة إلا أنه استطاع أن يقدم للجمهور شخصيات مختلفة لتلك المهنة الواحدة، ولم يشعر الجمهور أن أمير كرارة يتكرر ويتنقل بين الشخصيات، وكأنه قد اختفى ليحل محله كل شخصية جسدها، وهذا دليل على صدقه الشديد في الأداء.

يذكر أن مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، بجانب كل من أحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.
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