إصابة 28 عاملا زراعيًا فى انقلاب سيارة بالبحيرة

شهد طريق النجاح بمركز بدر حادثا متساويا حيث اصيب 28 عاملًا زراعيًا بحادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور ونزيف بأماكن متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون وجارى إتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج وجار تحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة بدر يفيد بوقوع حادث أنقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية بطريق النجاح مركز بدر ووجود مصابين

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة للانتقال والفحص تبين بالمعاينة إصابة 28 شخصا من العمالة الزراعية من مستقلى السيارة .

والمصابون هم كل : " محمد عبد الرحمن الصواف، 28 سنة، فيصل محمود عبد الرحمن، 16 سنة، محمد عبد الرحمن السيد، 16 سنة، جمعة محمد السيد، 20 سنة، عرفة محمد أحمد، 16 سنة، محمود ابراهيم عبد السميع، 22 سنة، عادل عبد الصبور محمود، 39 سنة، سليمان حسن محمود، 35 سنة، حمدى محمد السيد، 21 سنة، مصطفى محمود فرج، 15 سنة، إبراهيم احمد إبراهيم، 16 سنة.

كما أسفر الحادث عن إصابة عمرو أحمد محمود، 25 سنة، محمد محمود فرج، 25 سنة، خميس مرشد راشد، 19 سنة، أحمد مرشد راشد، 26 سنة، محمد حمادة حسن، 29 سنة، محمد على يوسف، 23 سنة، أحمد جمال أحمد، 18 سنة، محمود على يوسف، 19 سنة، محمد أحمد ابراهيم، 37 سنة، محمود مسلم ابراهيم، 25 سنة، عبد الرحمن محمد محمد، 30 سنة، أحمد كمال أحمد، 26 سنة، أحمد عبد العاطى السيد، 17 سنة، أشرف انور حسين حجازى، 29 سنة، محمد عبد الرحمن السيد، 27 سنة، أحمد جمال محمد على، 18 سنة".

وجميعهم مصابين بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور ونزيف وباماكن متفرقه بالجسم وتم نقل المصابين بمشاركة ٥ سيارات إسعاف لمستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقى العلاج اللازم..وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.