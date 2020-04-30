كهربا يتصدر تويتر بعد وقوعه في فخ رامز جلال.. شاهد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #كهربا بعد وقوعه في فخ رامز جلال في برنامج رامز مجنون رسمي.







وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:

‏رامز : انا استضافتك و انت زملكاوي و دلوقتي استضافتك و انت اهلاوي

كهربا : لا طبعا دلوقتي احسن ، العب يا كهربا هلعب ، اتدرب يا كهربا هتدرب , شيل الكور هشيل .. في بيتي يا باشا و مستريح

شيااااط

‎#رامز_مجنون_رسمي



‏خضت كهربا حوار لوحدها

‎#رامز_مجنون_رسمي

‏‎رامز للموسم الثالث يستقبل لاعب نادي الاتحاد السابق المصري محمود كهربا هذا يدل أنه برنامج تمثيلي وكذب

‏‎حراق الواد كهربا ده



ووقع محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الخميس والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.