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برلمان

بيان عاجل بشأن إحالة مدير مستشفى المنشاوى العام بمحافظة الغربية للتحقيق ووقفه عن العمل

الجمعة 01/مايو/2020 - 06:02 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى

قالت النائبة سماح سعد ، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان أنها تقدمت ببيان عاجل للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بشأن إحالة مدير مستشفى المنشاوى العام بمحافظة الغربية للتحقيق ووقفه عن العمل.

وأشارت سعد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قرارإحالة مدير مستشفى المنشاوى العام بمحافظة الغربية للتحقيق ووقفه عن العمل جاء بسبب  احتفاله مع طاقم العمل الطبى بشفاء 10 مرضى من فيروس كورونا.

وأكدت عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن مدير المستشفى احتفل بطريقة بسيطة لا تستدعى وقفه عن العمل ، مشيرا إلى أن قرار وقفه عن العمل يعتبر تعسف ، مطالبه بعودته للعمل.

وكان قد رفع الدكتور علي عبد العال، الجلسة العامة للبرلمان، يوم الأربعاء الماضى، التى استمرت أكثر من ٦ ساعات متواصلة، على أن يعاود عقد جلساته العامة ٣ مايو المقبل. 

ووافق المجلس خلال جلسته على ٩ مشروعات قوانين بشكل نهائى، ومشروعى قانون فى مجموعهما.

وضمت قائمة الـ ٩ قوانين، مشروع قانون مقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، ومشروع قانون بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من 1/4/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
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