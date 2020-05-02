لم تنسيهم "كورونا" عادتهم.."عين جالوت" نجمة تضئ ليالي رمضان كقطعة من أوروبا.. صور

وسط الأجواء المتوترة والصعبة التي تعيشها مختلف المدن والمناطق بالمحافظات المصرية والعالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، أصر قاطنوا شارع عين جالوت، الواقع بمنطقة الورديان غربي الإسكندرية على مواصلة عادتهم في تزيين وتجميل شارعهم بالزينة الرمضانية كعادة سنوية مستمرة منذ عقود.





فبالمجهودات الذاتية قام قاطنوا الشارع بتنظيف وتجميل شارعهم وجعله وكأنه كقطعة من أوروبا، بداية من تزيين وتلوين الحوائط ووضع مجسمات لشخصيات رمضانية شهيرة ومنعا عم فؤاد وبوجي وطمطم وبكار وغيرهم.





يقول محمد عيسى، أحد قاطني الشارع، أنهم شرعوا في مواصلة عملهم المعتاد سنويا خلال شهر رمضان في تجميل وتزيين شارعهم وبالجهود الذاتية.





وتابع:"جمعنا الأموال من جميع قاطنوا الشقق السكنية والمحلات التجارية بالشارع لشراء الخامات والزينة، وقمنا بتعليقعها بأنفسنا كما أن كل من كان يعرف في شيئ كان يقوم به سواء أعمال الكهرباء أوالرسم أو الدهان والنجارة وغيرها.





وقال علي محمود، أحد الأهالي المشاركين، أنهم حرصوا خلال هذا العام على اتباع كل وسائل الحماية ضد فيروس كورونا بداية من مراعاة البعد خلال القيام بالأعمال والتطهير والتعقيم بشكل مستمر وأيضا عدم الوقوف في تجمعات حرصا على سلامة الجميع.